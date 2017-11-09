焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞

路透首尔11月9日 - 韩国企业摩拳擦掌为周六的双十一购物狂欢节做促销准备，希望中国消费者会带着钱包回归。此前因外交摩擦，韩国企业几乎放弃了在中国市场的营销。

资料图片：2016年12月，韩国首尔，一家乐天免税店的购物袋。REUTERS/Kim Hong-Ji

因反对韩国安装萨德反导系统，中国非正式地禁止赴韩跟团游，令韩国从化妆品到赌场，乃至免税店等许多行业大受打击。

但上周中韩同意让争端成为过去，使人冀望跟团游禁令可能即将解除，因此韩国企业在近一年来首次展开大规模营销活动。

他们把中国的双十一作为契机。双十一已成为全球最大的零售盛事，去年销售量超过美国黑色星期五和网络星期一的总和。

去年中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)一家在双十一的销售额就达到创纪录的180亿美元。

韩国免税店运营商韩华格乐丽雅(Hanwha Galleria)(027390.KS)从11月11日上午11点开始向点击中国网站横幅广告的前111名顾客赠送11万韩元(100美元)积分；都塔免税店中国在线商城每天上午11:11开始向1,111名顾客发放111,111韩元现金积分，直至11月11日。

韩亚航空(020560.KS)将于11月11-15日在阿里巴巴旅行平台飞猪上销售中国至韩国等目的地的折扣机票，并向在首尔仁川国际机场转机的乘客提供免费的机场休息室服务。

仅次于Dufry (DUFN.S)的全球第二大免税店运营商乐天免税店也在其网站上向写下双十一购物心愿单并获得留言的顾客提供现金积分。

投资者也是欢欣鼓舞。10月31日中韩两国称关系缓和以来，韩国最大的百货商店连锁公司乐天购物(023530.KS)和免税店运营商新罗酒店(008770.KS)分别上涨12%和7%。同期韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨2%。

**“没有意义”**

韩国企业的促销潮与其在两国外交僵局期间的沉默形成鲜明对照。中国8月份的七夕和10月份的国庆节期间，韩国零售商均沉默以对。

“所有(韩国)免税店从4月开始缩减了对中国客户的营销。在面临旅行禁令等情况下，营销没有意义，”Hanwha Galleria的一位管理人士说。

赴韩旅行团被禁给韩国免税店行业造成的打击最为沉重，因在3月份以前，中国的旅行团为韩国免税店行业贡献约50-60%的营收。

从3月至9月的七个月，中国赴韩游客较上年同期减少了61%。

乐天公布4-6月当季出现14年以来的首次营业亏损，新罗免税店2017年上半年的营业利润也减少逾40%。

免税店运营商知道光棍节并非灵丹妙药。中国网络销售额仅占总营收的很小一部分，但他们希望这能为旅游禁令解除后的销售强劲复苏铺平道路。(完)