焦点：韩国央行维持利率不变 但给出政策担忧考量

路透首尔1月18日 - 韩国央行周四一如预期维持利率不变，并上调2018年经济增长预估，但提示了对经济不确定性和通胀疲软的担忧，这些问题仍是该行今年收紧政策的障碍。

韩国央行的货币政策委员会投票赞成维持指标利率在1.50%不变，这是现任央行总裁李柱烈3月结束任期前的倒数第二次议息会议。

该央行正在观察11月进行的六年来首次升息的效果，并慎防可能对资本流动造成干扰。

李柱烈称，今年的经济增长率料为3.0%，比去年10月预估的增长2.9%略高。然而，韩国央行将2018年通胀率预估从1.8%调降至1.7%。

“我们今天决定维持利率不变，因为国内外仍存在诸多不确定性，有必要观察这些因素的影响。此外，通胀压力并不高，也是导致我们做此决定的原因，”李柱烈在新闻发布会上说。

“展望未来，货币政策将维持宽松以支持经济成长。”

1月8日至1月15日期间接受路透访查的17位分析师全部预计，韩国央行今日将维持指标利率不变。

韩国央行总裁在记者会上发表鸽派讲话后，韩国三年期公债3月期货中午左右涨0.13点，至107.77。

韩国决策者正在努力因应韩元兑美元异常大涨，而且房地产购买热潮过后，韩国家庭负债累累，这支撑了分析师关于2018年韩国货币政策仍将宽松的观点。

韩国央行货币政策委员会11月30日会议以来，韩元涨至逾三年高位，同时12月消费者通胀依旧低于央行2%的目标。

韩元兑美元在1月8日一度高见1,058.8，创下2014年10月以来的盘中最强水准。

“韩元年初飙涨，会让决策官员暂时按兵不动，同时也需要关注海外的政策变化，”元大证券固定收益分析师Lee Jae-hyung称。

韩国央行宣布决定及总裁召开记者会后，韩元KRW=反应温和，0328 GMT时兑美元交投在1,068.7，上日收盘价为1,069.3。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.3%至2,523.30点，与开盘水平几乎持平。

已出炉的数据显示，韩国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%，为七年来最快增速，因全球内存芯片需求旺盛带动出口增长。

韩国企划财政部预测今年韩国经济将继续复苏，但经济增速将略低于去年的3.2%，因投资放缓影响经济。

该央行将于今日0430GMT发布新的经济预估。

HMC Investment & Securities固定收益分析师Kim Ji-man称，韩国央行对今年经济成长的展望若从当前预估的2.9%大幅上修，则会进一步提供该央行下一步举动的线索。

“今年7月可能适合该央行再度升息，因决策官员届时将能确认上半年经济增长是否处于稳步复苏轨道，”该分析师称。

亚洲央行的政策利率图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

(完)