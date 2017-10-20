焦点：主权财富基金第三季企业交易金额腰斩 亚洲基金保持活跃

路透伦敦10月20日 - 有主权财富基金参与的企业交易总值在第三季腰斩，因与石油相关的基金继续持保守态度。

资料图片：2017年6月2日，美元和人民币纸币。REUTERS/Thomas White

新加坡政府投资公司(GIC)及中国投资有限责任公司包办了所有交易。

根据汤森路透数据，有主权财富基金参与的交易总值仅141亿美元，远低于4-6月修正后的283亿美元，尽管交易数量从前一季的31件上升至38件。

不过第二季的交易总额，有一大部分是被中国投资公司以137亿美元收购仓储业者Logicor所占据，这也是欧洲史上最大私募股权基金地产交易。

中投公司和新加坡政府投资公司(GIC)仍是交易欲望最强烈的基金，中投参与了14宗交易，GIC参与了10宗，这延续了前季的趋势。

天达资产管理的策略师Michael Power称，“较为积极的主权基金都来自于那些录得经常帐盈余的国家。”

相较之下，最近几季以石油为基础的基金不太积极，反映了受到油价持续处于低位的影响。

波士顿咨询公司(BCG)资深合伙人Markus Massi称，亚洲基金占主导地位的另一原因是，他们有寻找交易的专家团队。

“这些亚洲团队正在积极向外物色。如果你是一家私募股权公司，而且希望完成一宗交易，去找已经具备专业知识及能力的对手会比较轻松。”

GIC参与了第三季的前三大笔交易，最大一笔是Evergood 5出价64亿美元欲收购丹麦支付处理公司Nets。这笔收购案由一个财团支持，GIC为财团成员之一，财团是以私募股权公司Hellman & Friedman为首。

第二大笔交易是GIC参与的另一个财团以16亿美元收购美国万通保险亚洲。

财团参与的交易件数上升之际，交易规模也上升。“目前有非常多的资金，让你可以物色更大的资产，”Massi称。

GIC还领投了对中国P2P网贷平台点融的2.2亿美元融资。

Power说，多数金融服务的准入壁垒正在下降，因此主权财富基金需要通过多元化来保护自身的投资组合。

“掌握科技的撼动者正在开始重新定义金融服务，”他说。

中投的八笔投资在较为火爆的医疗保健领域，两笔在房地产行业。中投在上季收购了Logicor，并参与了收购InterPark的财团，后者为美国最大的停车设施业主经营人。

这次GIC达成了房地产行业最大的交易，参股了印度DLF的物业出租子公司。(完)