焦点：加泰罗尼亚分裂派考虑提前选举 西班牙政府拒绝妥协

路透马德里10月24日 - 西班牙加泰罗尼亚地区一名资深政界人士周二称，主张分裂的该地区领导人可能举行提前选举，以打破与西班牙政府之间的僵局；但后者明确表示这样做是不够的。

2017年10月23日，西班牙巴塞罗那，加泰罗尼亚议会大厅。REUTERS/Ivan Alvarado

西班牙政府称，将从周五开始对加泰罗尼亚地区实施直接管辖，以防当地非法推动独立，政府还史无前例地援引宪法赋予权力，解散地方政府。马德里当局表示，这些计划并不会因为一场选举而改变。

加泰罗尼亚议会周四将开会讨论如何回应马德里。许多分析师认为该地区可能正式宣布独立。

该地区主张独立的领导人表示，10月1日的独立公投使该地区有权建立国家。此次公投的投票率为43%，支持留在西班牙的加泰罗尼亚人拒绝投票。

加泰罗尼亚政府周一称，相信包括警察在内的所有地方官员都将反对中央政府将该地区收归直辖的企图。

西班牙政坛及企业界领袖、还有大部分的加泰罗尼亚地区平面媒体，已呼吁加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在被剥夺职权前举行地区选举。

他们说中央政府将加泰收归直辖将使该地区颜面尽失，且将严重构成不安的风险。

普伊格蒙特迄今对选举一事仍保持沉默，但他的政治盟友说他正积极考虑这个选项。

对普伊格蒙特而言，举行选举可谓保住颜面的台阶。如果独立派政党胜选，那么普伊格蒙特的职权授命就更站得住脚；而万一他们在选举失利，普伊格蒙特也可从容地退场。

**辩论？**

中央政府称提前选举将是第一步，但普伊格蒙特也必须撤回他本月稍早含糊不清的独立宣示。

西班牙司法部长Rafael Catala在电台专访中说，“光是举行一场选举并不能解决所有事。”

Catala表示，如果普伊格蒙特在西班牙参议院现身，则将有助于解决危机。

参议院一名高官表示，如果普伊格蒙特决定在参议院露面，首相拉霍伊也有可能来到议会，这样就有可能为两人组织一场适当的辩论。

参议院周二表示，已邀请普伊格蒙特在周四1500GMT或周五0800GMT莅临议会。

目前为止，在普伊格蒙特放弃独立诉求前，西班牙当局仍拒绝与其会面，Catala表示，普伊格蒙特的现身必须符合法律与宪法的框架。

“如果他的出现符合宪法与法律，我们将乐见其成...但如果只是为了认可他个人在加泰罗尼亚独立活动中的地位，那么我们将爱莫能助，只有持续政府已经拟定的举措，”Catala表示。

政治不确定性已对加泰罗尼亚造成损害，数以百计企业将总部迁出这个西班牙最富有的地区。(完)