焦点：西班牙加泰罗尼亚地区寻求周一采取行动宣布独立

第三方提供的图片显示， 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont) 10月4日在巴塞罗那发表声明。加泰罗尼亚自治区政府/Jordi Bedmar Handout via REUTERS

路透巴塞罗那/马德里10月5日 - 西班牙加泰罗尼亚地区在举行过当局并不承认的公投之后，将于下周一采取行动并宣布独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，令该国历时不长的民主基础受到威胁。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，他赞成通过调停找到化解危机的方法，但西班牙中央政府拒绝这样做。西班牙首相拉霍伊领导的政府则回应称，在开始任何谈判之前，加泰罗尼亚必须首先“回到法制轨道”。

加泰罗尼亚独立派政党--人民团结候选人党(CUP)的律师Mireia Boya说，周一地区议会开会评估过10月1日独立公投的结果后，将会宣布独立。

“我们知道可能会被取消律师资格或者被捕...但我们已做好准备，在任何情况下都不会停止，”她在推特上称。

普伊格蒙特对英国广播公司(BBC)表示，他将请求加泰罗尼亚议会在公投后宣布独立；而西班牙政府和宪法法院称公投非法，且只有占少数的加泰罗尼亚人投了票。

普伊格蒙特在周三晚间的电视讲话中称，“目前需要进行调停。此前的几个小时我们收到了不同的提议，并将会收到更多。”

他并未提到宣布独立的具体计划，“我相信未来几日我们将展现我们国家最好的一面，加泰罗尼亚的机构将不得不顺应公投结果。”

“今天我们比昨天更接近实现我们的历史性期望。”

拉霍伊政府回应称，普伊格蒙特浪费了让加泰罗尼亚回到合法道路的机会。西班牙政府在声明中称，“若普伊格蒙特先生希望谈判或磋商，或希望有人调停，他非常清楚他首先应该做的：回归法制轨道。”

绝大多数参与公投的选民都支持独立，但投票率只有约43%，因支持留在西班牙的加泰罗尼亚选民大多抵制了此次公投。

**冲击金融市场**

西班牙是欧元区第四大经济体，这场宪法危机令欧元受到震动并冲击西班牙股市和债市。西班牙公债收益率大幅飙升，周三触及3月以来高位。

西班牙银行债以及该国乃至意大利和葡萄牙主权债的损失对冲成本也跳涨，暗示此事影响遍及整个欧元区。

银行股受挫尤其严重，Ibex银行股指数周三跌破10,000点，为2015年3月以来首次。加泰罗尼亚地区最大的银行Caixabank(CABK.MC)和西班牙经济部长稍早曾试图安抚银行客户，称其存款安全无虞，这也反映出大众的不安情绪。

普伊格蒙特对西班牙国王费利佩六世提出批评，后者在周二谴责这位加泰罗尼亚地区领导人“行为不负责任”。

普伊格蒙特表示，国王未能呼吁对话，让许多加泰罗尼亚人感到失望。他还指责国王支持拉霍伊的政策，他认为那些政策对加泰罗尼亚人而言是“灾难性的”。

欧盟执委会周三再度呼吁西班牙政府与加泰罗尼亚当局展开对话。“现在是时候谈判了，”欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯在欧洲议会表示。

各方周三提出不同建议，寻找解决危机的调解方案。

左翼政党我们能(Podemos)的领袖Pablo Iglesias提议，西班牙和加泰罗尼亚政府试着就调解人选达成一致，巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)表示，其已加入其他组织的行列，寻求达成一项协商解决方案。

西班牙媒体报导称，加泰罗尼亚地方政府一直与教会高层接触，试探他们参与调解的可能性。

但西班牙政府拒绝调解。

一位政府消息人士称，拉霍伊对Iglesias表示，普伊格蒙特必须放弃单方面宣布独立的想法。“这是不可商量的。不能与意图粗暴地敲诈国家的人做交易，”这位消息人士补充称。

执政党议员称，拉霍伊在考虑采取史无前例的举措，解散加泰罗尼亚议会，并进行地区选举。拉霍伊属保守派，对加泰罗尼亚独立持强硬反对立场。

但面对西班牙传统的政治分歧，拉霍伊难以获得支持。缺乏共识可能让西班牙数十年来最严重的一场政治危机恶化。(完)