焦点：加泰罗尼亚领导人未明确表态是否独立 西班牙政府恐将直接接管

路透马德里/巴塞罗那10月16日 - 西班牙政府周一为直接统治加泰罗尼亚进行倒数计时，此前加泰罗尼亚自治区主席未能在截止期限之前说明他是否已经宣告独立。

10月10日，巴塞罗那，西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特主持内阁会议。REUTERS/Ivan Alvarado

加泰罗尼亚威胁要依照10月1日公投结果自西班牙独立，但该次公投已被西班牙宪法法院宣告违法。这导致西班牙陷入1981年军事政变未遂以来最严重的政治危机。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特上周二曾象征性地宣布独立，不过几秒钟后暂停，又呼吁与马德里政府就加泰罗尼亚的未来进行协商。

西班牙当局要求普伊格蒙特必须在周一0800GMT之前阐明立场，若坚持要求分裂，在周四之前还可改变主意。拉霍伊并称若普伊格蒙特选择独立，马德里方面将中止加泰罗尼亚地区的自治权。

西班牙司法部长Rafael Catala周一表示，普伊格蒙特在致西班牙首相拉霍伊的信中给出的答案无效。

“问题是明确的，但答案并不明确，”Catala对记者表示。

虽然西班牙政府尚未做出决定，仍然在分析这封信，但当周四截止期限到期时会立即采取行动。

在普伊格蒙特的信被公开之后，西班牙股债周一均遭抛售。

**“真诚的”对话提议**

普伊格蒙特在信中没有直接回答关于独立的问题。只是说双方应该尽快会面，在未来两个月启动对话。

“我们的对话提议是真诚的。未来两个月，我们的主要目标是进行这一对话，所有表示出愿意向对话敞开大门的各方，包括国际社会、西班牙政府、加泰罗尼亚机构和个人都可以考虑此事，”普伊格蒙特在一份信函中说。

“这样，我们将能实践各方对于找到一致解决方案的承诺。”

独立宣言可能会触发1978年宪法第155条。根据该条款，如果西班牙17个自治区中有任何地区违反法律，西班牙中央政府可对其实行直接统治。

中央政府可以撤销地方政府，然后任命一个新的管理团队，接管警察和财政，并举行临时选举。

加泰罗尼亚政府称，公投中90%的加泰罗尼亚人支持独立。

但由于多数反对独立的人抵制公投，使得参与率降至43%左右。

加泰罗尼亚警察局长Josep Lluis Trapero周一将在西班牙高等法院出庭，接受质询他的属下是否有意不执行法院禁止独立公投的命令。

此前西班牙国民警卫队多名宪兵被成千上万名支持独立的抗议者围困在巴塞罗那的一栋政府大楼里，而Trapero未下令营救，之后便以妨害治安的名义接受调查。

民权组织--加泰罗尼亚全国联合会(Assemblea Nacional Catalana)和Omnium的负责人也将出庭，就他们在组织抗议活动中所扮演的角色做出说明。(完)