焦点：加泰罗尼亚自治区主席称不会提前选举 政治危机加剧

路透马德里/巴塞罗那10月26日 - 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周四表示，他不会举行新的地方选举以打破西班牙政府与加泰罗尼亚分离主义者之间的僵局，这场政治危机加剧并可能爆发直接对抗。

2017年10月26日，西班牙巴塞罗那，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在地区政府发表讲话。REUTERS/Yves Herman

外界原本预计普伊格蒙特未来几日将宣布举行地方选举，以应对西班牙政府取消加泰罗尼亚自治的行动。

但普伊格蒙特在巴塞罗那的自治区政府总部称，对于举行地方选举将可令马德里放弃直接管辖，西班牙的中央政府未提供足够的保证。

“我已做好准备，如果得到保证，就会举行选举。但现在并没有得到选举合法性的保证，”普伊格蒙特说道。

他表示，现在需要加泰罗尼亚议会行动起来，在10月1日独立公投之后继续推动该地区脱离西班牙的努力。马德里当局宣布此次公投为非法，并曾试图加以阻止。

部分支持独立的人士要求普伊格蒙特单方面宣布独立。周四晚些时候，加泰罗尼亚商务部长因反对单方面宣布独立而辞职，表明该地区独立派当中的分歧正在扩大。

普伊格蒙特的立场为西班牙参议院周五批准接管加泰罗尼亚政府机关和警察创造了条件，并使马德里当局获得了解除加泰罗尼亚自治区主席职务的权力。

但这可能引发街头冲突，因部分独立支持者已发誓要发起一场不合作主义运动。

西班牙副首相萨恩斯在一参议院委员会中表示：“独立派的领袖已经露出真面目--他们承诺了梦想，实则在玩把戏。”

首相拉霍伊是否会马上强制接管，或者只是寻求参议院授权，暂不具体实施。

中央政府实际上将如何执行接管作业，以及加泰的公务部门与地区警方会有什么反应，也仍然没有定数。

西班牙股市收涨1.9%，因加泰僵局可望突破，点燃投资人乐观情绪。加泰罗尼亚占西班牙经济的五分之一。

西班牙多数权重股皆录得可观涨幅，Banco Sabadell (SABE.MC)与Banco Santander (SAN.MC)表现突出，两者皆劲升3.2%。(完)