焦点：全球钢铁行业复苏面临威胁 中国以外地区产能过剩情况抬头

路透伦敦10月10日 - 消息人士和专家称，中国削减产能推动全球钢铁行业从过剩引发的低迷中复苏，但这种复苏正面临危险，因为中东和亚洲过剩产能不断增加。

中国的数据显示，该国自1月以来已关闭近1亿吨合法钢铁产能、以及1.2亿吨低品级非法产能。但行业分析显示，整体产能仅略有下降。

据经济合作暨发展组织(OECD)的最新预估，2017年上半年全球炼钢产能为23.6亿吨，较2016年同期的23.7亿吨仅微降0.6%。

OECD下属的钢铁委员会(Steel Committee)做出了上述估计。一位接近该委员会的消息人士称，该数字是不断修正的，可能无法反映全部的产能削减幅度。但他还说，全球产能过剩的整体情况令人担忧。

“过剩产能依然处于让人担忧的高位，”OECD钢铁委员会主席Lieven Top上月末在半年度会议公布估测数据后表示。

根据OECD的钢铁产能报告，中东地区正在新建大约2,300万吨产能，主要是在伊朗。这些产能应会在2017-2019年投入生产，还有700万吨预定在该时期启动。

鉴于国际钢铁协会预计中东地区今明两年钢铁需求将总共仅增长370万吨，这些新增产能将部分用于出口。

去年首度成为钢铁净出口国的伊朗表示，计划2025年前实现每年出口2,000-2,500万吨钢铁，这相当于中国今年总出口量的近三分之一。

“坦白地说，任何地区产能增加，都对未来钢铁定价与获利构成明显风险，”Metal Bulletin Research研究主管Alistair Ramsay表示。

**持续获利**

专家表示，为了满足需求与持续获利，钢铁行业要有比目前每年16.3亿吨至多高出4亿吨的闲置产能。但由于全球产量潜能达23.6亿吨，行业闲置产能约为7.3亿吨。

尽管如此，OECD的这份报告显示，有总计近4,000万吨的额外产能将行生产，可能于2017-19年投产，包括中东与亚洲部分地区的额外产能。

报告还显示，另有5,450万吨产能计划这段期间可能启动，主要是在亚洲，一些在中东、非洲、俄罗斯和乌克兰。

OECD消息人士称，这些数字只是粗略的估计，未将接下来的产能削减纳入考量，但仍值得在进一步投资时留意。

“我们预计全球需求增长不足以为(OECD报告中的)额外产能提供合理根据。然而，若干个别投资仍有意义，只要它们成本极低，或者是为了供应当地市场。”CRU分析师Chris Houlden称。

根据谘询顾问公司MEPS数据，全球钢价自2016年1月1日以来已飙升50%。

据汤森路透全球钢铁指数，这段期间钢铁业股价跳涨70%，且行业出现一些备受瞩目的收购，如安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)出价18亿欧元(21亿美元)，希望收购意大利Ilva这家欧洲最大、且问题最多的钢铁厂。(完)