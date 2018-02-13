焦点：在股市回弹下 全球经济可望维持成长前景

路透纽约2月12日 - 分析师们表示，华尔街市场继两周来上冲下洗后，周一强劲反弹，投资者犹如吃下定心丸，持续认为全球经济仍处于稳定增长的道路上。

高盛及其他分析师指出，他们对全球乐观的预估背后有些因素撑腰，包括中国计划推动经济成长率达到6-9%，欧洲摆脱主权债务问题，以及美国减税增支等。

高盛分析师表示，当前市场的骚动，对他们对于全球经济“乐观”的看法，仅构成“些微”的风险。高盛估计全球经济1月成长率达5.2%。

“以往市场在强劲经济数据出炉时期进行修正的历史经验告诉我们，这波修正很有可能为时短暂且浅层，而非长期且深度修正，”他们在周日稍晚发布的研究报告当中指出。

然而，倘若市场持续动荡且股市扩大跌势，则分析师们的乐观情绪可能消退。这将损及投资者信心，减慢投资及支出的速度。

两周来的跌势推动道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX从纪录高位跌至去年收盘位下方；截至周一，两个指数年内分别下跌0.5%和0.7%。纳斯达克指数.IXIC年内涨1.1%，1月26日创下纪录高点时年内涨幅达到8.7%。

很多分析师将近几周股市下跌归因于债券收益率上升(10年期美国公债收益率处于四年高点)，以及有关市场波动率将维持低位的押注失误。

就目前而言，分析师称股市回调早该出现，股市几乎回吐了2018年初的全部涨幅。2017年市场走势强劲，美国主要股指创下2013年以来最佳年度表现。

上周的预算协议公布后，瑞士信贷称，美国经济2018年有望实现大约3.1%的增长。

“经济增速为复苏以来最快，受税改和近期预算案中的额外财政刺激措施支持。企业利润激增，”Ameriprise首席市场策略师David Joy称。

周一美国主要股指连续第二个交易日上涨。道琼工业指数.DJI涨1.7%，标普500指数.SPX涨1.4%，纳斯达克指数.IXIC涨1.6%。MSCI明晟全球市场指数涨1.2%。

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**通胀是关键**

全球股市愈发站稳脚跟，但可能并未脱离险境，投资者仍在等待有关美国通胀是否加速的迹象。

本月稍早的一份政府报告显示，1月薪资同比增长2.9%，创2009年6月以来最大同比增幅。薪资增长加速激发市场预期，美联储加息步伐可能加快，以抑制通胀。

劳工部周三1330GMT将公布1月消费者物价指数(CPI)数据。

路透调查的分析师预计，CPI同比增幅可能从12月的2.1%减缓至1.9%。

分析师称，如果CPI超过预期，则可能助燃对美联储或更快加息的担忧，进而可能推高公债收益率，触发股市的新一波卖盘，而且卖压持续时间可能长得足以拖累经济。

收益率上涨、美联储加大收紧政策力度以及预算赤字扩大，都给经济带来较长期潜在风险。

“我们对短期经济增长持乐观看法，但愈发容易预见当前持续近十年的长期经济扩张将接近尾声，”瑞士信贷分析师在研究报告中写道。

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(完)