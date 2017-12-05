焦点：业绩驱动股价剧烈波动 为投资者创造良机

路透伦敦12月5日 - 由于投资者紧紧盯着企业获利，所以在最近这个财报季，股价对意外业绩的反应比平时更加激烈：优于预期者获得慷慨奖励，逊于预期者遭到无情惩罚。

资料图片：2014年6月，法兰克福股票交易所，德国DAX股指走势图。REUTERS/Remote/Stringer

这与股指波动率普遍低迷形成对比，为衍生品以及传统的个股交易投资者创造了机会。

今年以来，全球各地股市连续创出历史新高，但远远谈不上众股齐步大涨，而是赢家和输家之间的差距正在拉大。

高盛的策略师表示，这轮业绩发布日股价波动是有史以来最为激烈，波动幅度是以往当日平均水平的3.6倍。

这种剧烈波动显示投资者强烈关注单个公司业绩，并凸显强劲获利的重要性。

“指数波动率接近纪录低位，但是个股的波动率并不低，我们看到个股波动率急升，”英仕曼集团(Man Group)首席执行官Luke Ellis在一次投资峰会上对路透表示。

他表示股票市场对个别企业的论定，看法存在极大的差异，选股人因而有了打败指数的“大好机会”。

所以在这一财报季当中，就出现了蓝筹股比如通用电气(GE) (GE.N)大跌13%，欧洲投资者抛售导致法国电力集团(EDF)(EDF.PA)和Burberry(BRBY.L)导致二者市值蒸发掉十分之一，以及诺基亚(Nokia)NOK1V.HE在业绩发布日股价跌去18%的情形。

获利强劲的公司，也获得市场给予比平常更多的肯定，修正了上一季的负偏态(negative skew)状况。在上一季，市场对于获利逊于预估者的鞭笞，更甚于给表现优于预估者的奖励。

“如果大幅震荡的肇因是财报，那就是在告诉你，市场对业绩增长抱有很高期待，”QuantInsight证券分析主管Amit Khanna说。

“如果情况不是如此，有一家公司财报逊于预估的话，你就会感到特别的失望。”

正如Miton Group收益基金经理Eric Moore所说：“企业有负期望时，会得到适当的惩罚。市场是毫不留情的。”

**更加敏感**

一些投资者之所以更加绷紧神经，是因为业绩是推动股市今年亮眼成绩的推手--且预计将在2018年全年左右冒险意愿。

“基于获利增长又一年表现可观的假设，2018年对风险资产而言将是十分不错的一年，”标准人寿(Standard Life)全球策略主管Andrew Milligan上周对路透称。“获利仍是接下来一年的终极目标。”

瑞士信贷数据显示，今年股票的大多数回报，是受获利推动而非通过业绩改善而增长的公司价值。

瑞士信贷数据显示，欧洲方面，今年迄今为止，股票上涨几乎完全是由获利带动，85%的回报是由每股盈余增长推动。新兴市场方面，该比例为70%，美国方面50%的回报得益于每股盈余。

投资者知道回报高度依赖企业的获利，他们在这方面表现地冷酷无情。虽然快速成长企业的股价在今年飙涨，但投资者对那些业绩平庸个股的耐心已所剩无几。

NN Investment Partners首席信息官Valentijn van Niewenhuijzen称，这种现象可能还与投资者蜂拥进入股市有关。

美银美林基金经理调查显示，11月全球投资者的股票配置净超配49%，创下2015年4月以来的最高。

股票波动性上升并未转化为更高的指数平均波动率，部分原因是公布财报当天的大幅波动常常在随后一天就被修正。

“投资者逢低吸纳十分迅速，这就相当于减弱波动性的飙升，因此这种波动性一直比较短命，”美银美林股权衍生品部门欧洲、中东和非洲(EMEA)主管Abhinandan Deb表示。

对基础经济增长的信心，给任何一次拖了较长时间的股票下跌行情踩了刹车。

所有这些因素都为股票投资创造了一个完美环境，这对那些力争夺回资金流的积极投资经理来说非常有利。今年市场资金一直在注入交易所上市基金(ETF)和其他被动投资平台。

“通过股票投资赚钱的机会比以前更大了，”Deb表示。

**压力迹象**

高盛策略师发现欧美市场的情况就是这样。他们表示，公布财报日的不安，再加上财报日以外时候总体来说较为平静的表现，说明在表面之下的不确定性有所增加。

来自该行美国策略师的数据显示，单只股票波动性的上升总体而言与股权回报的下滑相关。

“尽管他们不认为这是一个抛售或买进波动率指数(VIX)的好理由，这肯定是个得要密切关注的趋势，”高盛策略师团队写道。

与其担心波动率影响报酬，部分投资人反倒利用这个现象从衍生品市场获取回报。

投资人今年大举涌入离差交易(dispersion trade)，即一边买进股票波动率、一边抛售指数波动率。这种相对交易是押注在股票的关联性下滑，在此同时对冲波动率维持低档的可能性。

“这个策略今年相当盛行，对冲基金和资产经理在EuroSTOXX 50和标普500成交量强劲，”法国兴业流动策略全球主管Kokou Agbo-Bloua表示。

他补充称，这么做的成本比单纯做多波动率的策略要来得低。

随着市场波动率展现复活迹象，追踪波动率偏低股票的投资工具也有较佳的表现。富达低波动率因子上市交易基金(ETF)于11月创下九个月来最大涨幅。

“在波动率上升的环境下，可能会出现低波动率资产的需求，而这类资产也会变得稀少，”高盛策略师团队称。(完)