焦点：“瑞士制造”光环帮助瑞士抵御汇率风暴 为企业留住客户

路透苏黎世10月24日 - 根据周二公布的一份政府报告，从手表到巧克力等打着“瑞士制造”标签的产品，帮助依赖出口的瑞士抵御了汇率冲击，这类冲击可能导致该国陷入经济衰退。

资料图片：2014年11月，不同面值的瑞郎和欧元纸币。REUTERS/Ruben Sprich

苏黎世应用科学大学的研究人员说，瑞士制造商在广告、品牌推广和产品开发方面投资，所以即使在2015年1月避险货币瑞郎飙升导致该国出口价格上涨时，他们仍然能够留住客户。

研究人员表示，在手表制造和机械等行业，产品改进趋势特别明显。对于这些行业来说，研发、品牌推广和促销支出尤其重要。

研究人员撰写了一系列报告，分析所谓的“瑞郎冲击”造成的后果，上述报告是其中之一。大约三年前，瑞士央行弃守欧元兑瑞郎的1.20瑞郎底线，引发了瑞郎冲击。

该决定使瑞士出口产品一夜之间贵了10%，令2015年的经济增长率从前一年的1.8%降至0.6%，不过瑞士仍然避开了许多经济学家所预测的衰退。

巴塞尔大学的研究人员在另一项研究中写道，瑞士经济抵御危机的表现“好得有些意外”。这项研究也是为瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)准备的。

他们并称，2015年以及2011年的汇率冲击使得瑞士出口商更具韧性。

研究机构BAK Economics表示，这就是说瑞士出口仅比在瑞郎没有高估的情况下减少了1.4%。

“瑞士的出口商比其他国家的更强韧，”他们写道。“不过服务业对于汇率冲击的抵抗力就要低一些。”

虽然自瑞郎汇率冲击以来瑞士失业率小幅上升，2015年和2016年平均失业率分别升至3.2%和3.3%，但之后有所回落，到今年9月降至3.0%。

不过研究表明，工业企业仍是裁员的主力军。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员写道，在汇率冲击后的两年，工业企业平均裁员4.6%。

研究人员表示，尽管近期瑞郎贬值，但企业仍对增加雇员保持谨慎。

来自BSS Economic Consultants和ETH的一组研究人员表示，展望未来，持续的利润挤压意味着很多企业将减少对自身业务的投资，这一趋势可能有损于他们的长期竞争力。

“由于制造业的曝险高于平均水平，所以长期的汇率高估可能会导致去工业化的加速，”他们写道。(完)