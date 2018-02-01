焦点人物：台湾央行正式进入后彭时代 新掌门人如何走出自己的路？

记者 罗两莎

路透台北2月1日 - 20年前台湾桃园大园一场严重空难，尽管让台湾央行人才严重折损，却也意外造就了彭淮南和杨金龙两位从央行基层一路做到总裁。

然而，鲜少人知道，当年担任央行行务委员的杨金龙，原本也在出席印尼巴里岛〞东南亚国家中央银行总裁联合会〞(SEACEN)名单中，却因时任央行总裁的许远东〞大笔一挥〞，临时改由他人出席，此事一度让杨金龙相当沮丧。

知情人士称，当年，台湾刚历经1997年亚洲金融风暴，1998年初许远东为慰劳官员的辛劳，特以出席SEACEN年会的名义，安排多位一级主委一起赴巴里岛。但在回程时却遭遇重大空难。

突然其来的空难，央行顿时群龙无首，当时总统李登辉随即任命当时担任中国商银(现今的兆丰商银)董事长彭淮南接掌总裁职务，彭淮南也因此提早数月当上央行总裁。彭淮南迄今依旧对李登辉心存感激，也因此，每当央行内部有任何活动，央行合唱团都特别为他献一首〞感恩的心〞。

彭淮南接掌央行后，深受彭信赖的杨金龙从此官运亨通，而这次之所以能顺利出线担任央行总裁一职，也是彭淮南向总统蔡英文强力推荐的结果。

面对此前连续两任央行总裁都在任期过世，向来笃信一贯道的彭淮南，在接掌总裁后随即找来高人为央行修〞风水〞，希望能永保平安。也因此，如今走进绿意盎然、鸟言花香的央行，举凡一草一木，处处都看得到〞风水”的痕迹。

例如，央行旧大楼的正前方，总共种了八大一小不同品的树种；其中，位居中间的榕树，个头虽小却是价值不斐，知情人士称，该榕树代表的是央行〞主事者〞，而两旁的〞小叶榄仁〞等树木则是象征央行主要局处。

而对于各种〞冲煞〞，央行也修了一对〞石狮父子〞及一座小水池，并规定所有停放在央行停车场的车子，车头必须一致对外。

另央行为方便内部往来，在新旧大楼间兴建一座〞风雨走廊〞，然后兴建后果真是〞风雨〞不断；特别是该走廊直通旧大楼二楼的外汇局首当其冲，迫使央行不得不变相＂关闭〞风水走廊，期能阻挡由新大楼直接掼穿到外汇局的〞煞气〞。

彭淮南在大修央行风水后，央行的确平平安安度了20个年头。同样的，在彭淮南强势领导下，台湾不论是金融业或央行双率也变得很〞稳定〞；然过于〞稳定〞的结果即市场几无波动，也因而被市场形容台湾金融市场〞一滩死水〞，且为人诟病。

**彭下杨上，杨未来挑战不小**

不到一个月，杨金龙即将走马上任，台湾将来迎来新总裁。

出生于台湾最南端小镇--屏东恒春的杨金龙，小时候家境并不宽裕，为筹措学费，杨金龙的母亲暑假时即给他一群小鸡、小鸭和小鹅，让他负责把鸡鸭鹅养大；暑假结束时这些家禽也养大了，正好可以卖钱缴学费；为了能卖更多钱，杨金龙必须设法把鸡鸭鹅养的更肥更大；也因此，迄今杨金龙对于天上飞的，地上走的家禽特别有研究，多年来在与媒体闲话家常时，都是三句不离〞鸟〞事。

但是，若触及央行的业务，杨金龙却显得格局谨慎小心，可以说多年来央行最没有声音的发言人，也因而深受彭淮南信任和喜爱。

不过，杨金龙并非完全没有声音，例如他担任业务局长时，与媒体记者互动时即有不少磨擦，向来直来直往的杨金龙曾数度把记者〞气哭〞，最后还是由彭淮南出面缓颊。

而今，杨金龙顺利接掌央行总裁，外界均称，因杨金龙是彭淮南一手提拔上来的人选，且彭淮南将转任顾问，会从旁协助他，料初期杨金龙将跟随彭淮南的脚步，〞彭规杨随〞是外界对此人事案〞最安全〞的评论。

不过，也有分析师和民意代表认为，杨金龙面对未来内外大环境的变化，以及老长官的〞辅佐〞，杨金龙对内要如何〞走出自己的路〞，对外要怎么去应付国际上的各种压力，尤其是每年4月和10月的美国汇率报告等均将考验杨金龙的智慧。

**期待杨能走自已的路**

民进党前立委沈富雄即指出，杨金龙以前都没有声音，但希望他上任摆脱彭淮南的阴影后，能走自己的路，对台湾未来做有利的事、走正确的路：例如让汇率尽量自由化，不再阻升也不助升台币。

国民党立委曾铭宗则称，从杨金龙的养成过程来看，因他长期在央行服务，几乎没有离开过央行，虽熟悉央行的运作，但因未外放到金融界，料在掌总裁职务后〞彭规杨随〞，有望继续维持央行过去相对稳健保守的双率政策。

但是，央行除双率政策外，还有须协助经济和金融业的发展等目标；对于个性保守谨慎的杨金龙来说，往后有无办法在协助台湾经济发展之余，兼顾台湾金融业的发展，尤其是在金融科技发展快速，不论是电子支付、货币数位化等等，杨金龙要如何因应未来金融科技快速发展的挑战是一大课题。

此外，从过去杨金龙在立法院接受立委质询时答询并不突出，未来能否经得起立法院立委的严格考验，也有待观察。

〞我将全力以赴。〞杨金龙在获得行政院核定人事令后向路透记者说。

〞不管谁在彭淮南之后接这个位子，压力都很重，考验也重，尤其是未来在金融和经济及内外在环境快速变动之下，如何因应考验杨金龙因应能力。〞曾铭宗说。

民进党立委黄伟则认为，杨金龙和彭淮南两人的共同点是：都很低调，不同点则是杨金龙比较没有彭淮南那么强势；但是，杨金龙的专业能力应是被肯定的，预估上任初期应不会做很大的改变，但一、两年后，他能否走出〞杨金龙风格〞，还要再观察。

此外，元大投顾全球投资处首席经济学家陈森林说，以目前内外在环境，从美国、日本到台湾由于刺激景气措施已由货币政策转财政政策；但若要维持财政政策的效果，央行货币政策不至转向；因此，在此氛围下，央行在货币政策上可以操作的空间反而受到限制。

而在汇率政策方面，他说，因美国将采弱势美元政策，未来台湾央行对于汇率的掌握能力将因而下降；因此，央行未来在双率的操作之上，恐怕无法像以往那么灵活。(完)