焦点：随着中国女性游客激增 泰国旅游业悄然改头换面

路透曼谷10月20日 - 越战后数十年来，曼谷红灯区衣着暴露的舞者一直是泰国旅游业的招牌。

资料图片：2016年12月，曼谷，廊曼国际机场的游客。REUTERS/Chaiwat Subprasom

但自去年开始，随着中国女性游客的激增，到泰国旅游的女性人数首次超过男性。这对于泰国当局是个利好消息，后者一直在努力推广泰国的购物、海滩和寺庙等旅游项目，同时试图将性旅游的重要性降至最低。泰国的性旅游业自60和70年代泰国成为美军休息和康复的热门目的地之后就兴盛起来。

据路透看到的旅游部数据显示，去年逾3,200万游客中有52%是女性。

相比较来说2015年为48%，2012年仅有42%。再早之前的官方数据虽不可得，不过从最远可追溯到1980年代的研究来看，游客中男女比例约为60%和40%。

“以前来泰国的女游客并不是很多，她们认为这是一个消费低廉的国家，有着太多不足，不过现在有越来越多女性游客愿意来泰国，这表明我们塑造的形象还是适合她们。”泰国旅游部长Kobkarn Wattanavrangkul告诉路透。

旅游占到泰国经济的12%左右，而且是很容易就能快速成长的产业，尤其是在2014年军变后。

为了吸引更多女性游客，泰国旅游局去年开启“女性之旅”，推出一系列折扣优惠活动。

不过最大的影响因素还是当属中国。

中国游客占泰国观光客的比例，已由2012年的接近12%上升到去年的27%。同期间前往泰国旅游的中国女性人数成长将近三倍，达到530万人以上。

“当中国男人赚了大钱，他们常会带着老婆、女儿、妈妈旅游，使得女性的比例比较高，”泰国旅行社协会副主席Virat Chatturaputpitak指出。

中国媒体报导称，主要旅游网途牛公布，去年途牛的62%客户为女性。

**便宜方便又不远**

“我选择来泰国，因为泰国很近，有很多航班，旅游费用便宜，容易拿到签证，”造访曼谷景点伊拉旺神坛的24岁中国游客张曼娜(音译)说。

另一个吸引中国女性游客的特点是，泰国的免税退税程序简单。

曼谷各大购物中心内的许多商家，现在都接受支付宝付款。(完)