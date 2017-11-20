《焦点》与特雷莎·梅面对面：英国政府在更多聆听银行家的英退担忧

路透伦敦11月20日 - 就在她于一周内失去第二个内阁成员之前几个小时，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)抽出时间会晤了全球一名顶级银行家。

2017年10月20日，布鲁塞尔，英国首相特雷莎·梅在欧盟峰会记者会上发言。REUTERS/Francois Lenoir

由于特雷莎·梅向来以与金融大佬们保持距离而闻名，一些商业竞争对手都怀疑，她愿意与美国投行摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)坐聊，是不是给了特殊优待。

但其他人则感觉到了政治气氛微妙却又重大的变动，那就是特雷莎·梅在更多地倾听一个因英退而挣扎求出路的行业的担忧声音。

特雷莎·梅在11月8日与迪蒙的会谈，在伦敦金融城金融中心引发种种惊讶，甚至有一些不客气的指摘。

“这有点反常，”一家英国大型银行的一名高管说道。

从1980年代的撒切尔(Thatcher)夫人、到去年卸任的卡梅伦，英国首相通常都会为金融界领袖敞开大门。金融业每年缴税超过700亿英镑(920美元)，雇佣超过一百万英国人。

但特雷莎·梅并不如此，她似乎不大愿意与银行高管会面。然而，就在英国国防大臣和国际发展大臣两名内阁成员突然辞职之间，迪蒙还是赢得了与特雷莎·梅面对面会谈的机会。

就在去年英退公投不久之前，迪蒙曾警告称，摩根大通在英国的1.6万个就业岗位中或将有四千个迁出英国，以确保该行能够继续向欧盟的其它国家提供服务。

自那之后迪蒙便软化了他的论调，但上述那位英国银行的高管提问：是不是(迪蒙的)最初估计为摩根大通赢得了这次会面。“我不知道这是不是因为他们曾威胁要迁出的岗位数量最多--或许我们应该说我们也正在迁出四千个岗位，”他说道。

但有些事情正在进行中。路透已经与十多位大型银行高管和政府官员进行了交谈，许多人表示，特雷莎·梅现在表现出更愿意在退欧谈判中推动伦敦金融城的事业。

作为回报，银行家们正在缩减将工作岗位转移到法兰克福、巴黎和都柏林等其他金融中心的计划，至少是在英国于2019年3月离开欧盟之后的过渡期内。

**更好的清晰度**

英国和欧盟在退欧谈判中还没有开始讨论金融服务问题，这让银行家感到担忧，他们害怕英国政府行动太迟，可能来不及谈成一个过渡期或者达成一个很好的协议。

“我们认为，英国政府目前显然处于混乱状态，”另一位美国银行的高管表示，“我们真的很紧张。”

然而，特雷莎·梅向迪蒙介绍了她关于退欧日(2019年3月29日)之后过渡期的愿景，以及与欧盟的未来贸易协议。这缓解了银行业对于英国可能没有达成任何协议就退出欧盟这个全球最大贸易区域的担忧。

在唐宁街会谈之后，一名摩根大通发言人表达审慎乐观看法。

“尽管仍存在一些不确定性，我们认为政府了解我们这类国际企业的疑虑，以及更为广泛的经济问题，”她说道。“我们感谢政府进一步厘清英国退欧协商的目标。”

首相的一名发言人并未回覆置评请求。

不过多位熟知会议情况的消息人士指出，特雷莎·梅可以做出她对于英国退欧谈判意向的承诺，但不能保证其结果。“我们清楚了解他们目前有哪些盘算，但不知道事态会如何开展，”该名消息人士称。

这些银行界人士要求退欧后金融服务机制的调整期，不希望英国一退出欧盟就骤然改变。

上述消息人士称，“我们全都希望能够有过渡期，并有个良好的未来协议。”

作为回报，摩根大通小组暗示将不会有重大的职员调整，至少不会是在英国退欧的那一天。(完)