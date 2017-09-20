焦点：蒂森克虏伯与塔塔钢铁达成协议 合资组成欧洲第二大钢企

路透法兰克福9月20日 - 德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)与印度塔塔钢铁TISC.N周三达成初步协议，将合并双方的欧洲钢铁，成立各持股50%的合资事业，打造欧洲第二大钢铁巨头，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)。

塔塔钢铁指出，这项协议将不涉及任何现金，双方都将承担债务及负债，以达到持股相同及维持长期投资立场。

两家公司表示，双方必须整并以应对欧洲钢铁市场产能过剩问题。欧洲钢铁市场面临来自中国等海外廉价进口产品竞争、建筑需求疲软、及低效老旧厂房等挑战。

蒂森克虏伯股价开盘劲升4.4%，塔塔钢铁在印度的股价上涨0.7%。

塔塔钢铁上月达成了一份具有里程碑意义的协议，可允许其减少150亿英镑的退休金债务，这是横亘在两公司谈判中的主要障碍，马拉松式的谈判已持续了一年半之久。

“双方牵手将给与蒂森克虏伯和塔塔钢铁的欧洲钢铁事业一个可持续的将来，”蒂森克虏伯执行长Heinrich Hiesinger说道。“我们将致力于解决欧洲钢铁业面临的结构性挑战，缔造一个强大的无愧于行业第二大的企业。”

两家公司周三签署备忘录后在声明中称，新公司总部将设在阿姆斯特丹，名称为蒂森克虏伯塔塔钢铁。荷兰首相吕特(Mark Rutte)在推文中称：“这消息太棒了！”

蒂森克虏伯称，合并后每年将可产生4-6亿欧元(4.8-7.2亿美元)的协同效应，并称合资事业将裁撤4,000个工作岗位，约为合并后劳动力的8%。

“我们认为蒂森克虏伯的核心资本财理应得到大幅重估，这个合并案是一个支持我们看法的关键利多，”Jefferies分析师Seth Rosenfeld在报告中称，重申了他的“买入”评级。

蒂森克虏伯的电梯和高科技车辆组件等业务也是赚钱事业。

蒂森克虏伯表示，签署备忘录之后，双方将进行有关交易细节的谈判，并在2018年初签署合资企业合约之前作尽职调查。

该交易需要蒂森克虏伯监事会、塔塔钢铁董事会以及欧盟执委会批准。(完)