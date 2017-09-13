焦点：东芝将加快与贝恩资本财团谈判 但不排除其他收购者

路透东京9月13日 - 日本东芝(6502.T)周三表示，同意聚焦将旗下优质的芯片(晶片)资产出售给由贝恩资本和韩国SK海力士集团(000660.KS)牵头的财团，不过该公司并不排除与其他收购者达成交易的可能性。

此前，消息人士周二告诉路透，由于未能弥合与西部数据(WDC.O)的分歧，东芝现在倾向于贝恩资本财团的收购。

到周三这已经是东芝第三次未能按目标日期出售芯片资产。该业务估值约180亿美元，是全球第二大NAND内存芯片生产商。

若不尽快达成协议，东芝将难以在3月止财年内取得监管批准，从而难以取得资金来填补美国核电事业数以10亿美元计的负债。

东芝在一份声明中表示，已经与贝恩资本签属一份备忘录来加速讨论，希望能在9月底达成协议，但该公司补充称，这份备忘录并不具法律约束力，也不会妨碍该公司与其他竞标团体的协商。

尚无法联系到一名贝恩的代表置评，SK海力士则是不予置评。

西部数据表示，就其法律地位而言，该公司对于情势发展感到失望，同时也感到意外。

“对于保护我们合资企业利益和同意权的能力，我们依旧有信心，”西部数据表示。

消息人士表示，与西部数据的谈判遭遇困难，因东芝担心西部数据最终将设法接下整个芯片业务，因此寻求限制该公司未来在芯片部门的持股。

他们表示，贝恩资本财团的最新报价达到2.4万亿日圆(220亿美元)，包括2,000亿日圆在基础设施方面的投资。这些消息人士拒绝透露身份，因洽商仍属于保密阶段。

6月时该财团曾被列为优先竞购方。但财团中的日本政府投资者对东芝表示，他们不愿意在西部数据提出法律挑战的情况下完成交易，从而导致相关谈判失效。

贝恩及海力士目前提出的收购提案，是在解决与西部数据的争端之后，邀请日本产业革新机构(INCJ)及日本政策投资银行(DBJ)加入投资，藉此避开法律风险。

但东芝是否能够在3月底前完成交易仍不明朗，因西部数据可能会针对这项出售申请法院禁制令。美国加州法院已下令东芝在敲定协议之前，提前两周通知西部数据。

行业观察人士指出，SK海力士的参与，可能也会拉长反垄断审查。SK海力士打算让自己的参与仅限于融资，但目前不清楚它是否希望未来获得股权。

若东芝果真无法在3月底前取得足够资金，料将连续第二年出现资不抵债，可能导致从东京证交所下市。

东芝股价周三收平，SK海力士上涨1.3%。(完)