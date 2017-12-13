焦点：东芝与西部数据握手言和 在记忆体芯片业务重启合作

路透12月13日 - 东芝(6502.T)与其芯片业务合作伙伴西部数据(WD)(WDC.O)在声明中称，达成一致意见解决有关东芝出售芯片业务计划的争端，给该业务出售清除一个重要障碍。

2017年1月16日，日本川崎工业区内的东芝公司标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

东芝9月末同意以180亿美元将全球第二大NAND芯片生产商东芝记忆体(Toshiba Memory)，出售给贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团，以填补旗下已破产的美国核部门西屋电气数以10亿美元计的债务。

由于数据存储对于多数新技术至关重要，NAND芯片的需求大增，东芝的芯片合作伙伴西部数据威胁若不经其同意，将阻拦任何协议。西部数据也参与了竞购东芝记忆体。

和解案要求西部数据放弃寻求阻止将该业务出售给贝恩财团的仲裁，交换条件是东芝允许西部数据投资一条先进记忆芯片新生产线。

作为和解内容之一，东芝和西部数据将把双方目前在日本中部四日市的芯片合资业务至少延长至2027年。

西部数据还计划投资于东芝明年在日本北部开始建设的一个新的芯片工厂。

东芝在获得54亿美元海外注资后，可以在明年3月底前充实资产负债表，避免被摘牌，因此在与西部数据的谈判中占据上风。

不过芯片部门的出售可能面临更多复杂问题。

总部位于香港、持有东芝股权的维权投资人--亚皆老街管理公司(Argyle Street Management Ltd)周一稍晚致函给东芝董事会，呼吁公司取消这笔交易，认为芯片部门的价值被严重低估。

亚皆老街管理公司将邀请30多家参与东芝新股发行的海外投资者，共同反对这宗交易。(完)