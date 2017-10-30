焦点：两名特朗普前助手遭通俄门调查指控 另有一位前顾问认罪

路透华盛顿10月30日 - 调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。

2017年10月30日，华盛顿，美国总统特朗普的前竞选经理马纳福特离开联邦法院。REUTERS/James Lawler Duggan

周一的声明还宣布，特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已在10月初承认向美国联邦调查局(FBI)撒谎的罪名。

这意味着特别检察官穆勒(Robert Mueller)五个月来的调查明显升级。穆勒一直在调查俄罗斯是否插手2016年美国大选以使选情有利于特朗普，以及特朗普助手是否存在勾结行为。

马纳福特和盖茨在华盛顿一家联邦法院接受聆讯。马纳福特现年68岁，长期以来在共和党工作。

两人对指控不服，指控罪名包括洗钱、担任乌克兰前政府非注册特工等。

法庭下令对两人进行软禁，并对马纳福特开出1,000万美元的无担保保释，盖茨是500万美元的无担保保释。这样两人无需缴纳钱款便可被释放，但如果不出庭将背上债务。周四还将进行一场听证会。

特别检察官穆勒以及国会委员会对2016年大选“通俄门”的调查，给特朗普总统任期的前九个月蒙上阴影。

对二人的起诉书中没有提到特朗普及其竞选。指控主要围绕马纳福特为乌克兰工作，部分指控可追溯至十年以上。

白宫发言人称，起诉与特朗普及其竞选没有关系，没有显示竞选团队通俄的证据。

“我们从开始就一直说没有证据显示特朗普与俄罗斯串通，今天的指控也未改变这种情况，”发言人Sarah Sanders在记者会上表示。

前联邦检察官Renato Mariotti称，指控马纳福特可能对其产生压力，促使他与穆勒进行的通俄门调查合作。

**前竞选顾问认罪**

之前担任特朗普竞选顾问的帕帕多普洛斯本月稍早认罪，承认对FBI调查人员提供不实陈述，这则周一爆出的消息是与特朗普2016年竞选直接有关的进展。

穆勒办公室表示，帕帕多普洛斯之前在他和伦敦一位教授接触的时间问题上向FBI调查人员说了谎；这位教授声称掌握有损民主党候选人希拉里的信息。帕帕多普洛斯是特朗普竞选团队中一位不太出名的前外交政策顾问。

白宫发言人桑德斯淡化了帕帕多普洛斯在竞选团队中的作用，称其“极其有限”，而且他的身份是志愿者。

“他自愿做一些事情，而且基本上都被阻止，没有获得任何回应，”桑德斯在新闻发布会上称。“他的任何行为都只代表他个人。”

美国情报部门称俄罗斯干预大选，侵入并公布令人尴尬的电子邮件、通过社交媒体散布言论以破坏希拉里的名誉。

马纳福特在2016年6月至8月负责特朗普的竞选活动，之后辞职，因为有报导称他可能从乌克兰的亲俄政党手中获得数以百万美元计的非法资金。

特朗普周一重申他对穆勒的调查感到沮丧，称其为“政治迫害”。俄罗斯政府也否认相关指控。

“抱歉，但那是好几年以前的事情了，当时马纳福特还没有加入特朗普竞选团队。可为什么狡诈的希拉里和民主党没有成为众矢之的？？？”特朗普在推特中写道，意指希拉里·克林顿。

穆勒一直在调查马纳福特的金融与房地产交易，及其此前为乌克兰地区党(Party of Regions)工作的情况，该党支持亲俄的乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)。

起诉书称，马纳福特和盖茨通过在乌克兰的工作赚取了上千万美元收入，并通过数十家美国及外国实体洗钱，以向美国当局隐匿这些钱款。

起诉书中表示，二人向美国当局隐瞒了其作为乌克兰政治党派代理人的工作和收入，并用相关收入“大肆挥霍”而未缴纳所得税。

盖茨长期以来一直是马纳福特的商业合作伙伴，并且与俄罗斯和乌克兰的寡头有联系。马纳福特短暂担任特朗普竞选团队主席期间，盖茨还曾当过马纳福特的副手。(完)