焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景

路透越南岘港11月10日 - 美国总统特朗普周五抵达越南，出席在这里举行的亚太经合组织(APEC)领导人峰会。白宫称，特朗普将在本次会议上提出他对于创建一个“自由、开放的印度洋-太平洋区域”的设想，可能触及安全和贸易问题。

2017年11月10日，越南岘港，美国总统特朗普出席APEC工商领导人峰会并讲话。REUTERS/Anthony Wallace

特朗普离开中国抵达越南，开始他12日亚洲之行的第四站。他赞扬中国国家主席习近平“非常受人尊敬”，中国媒体称特朗普的这次访问创建了处理中美两国关系和分歧的“新蓝图”。

特朗普很早就摒弃了奥巴马政府所提出的“转向亚洲”战略，令一些传统盟友担心他可能坐视中国扩张日益增长的控制力。

长期以来一直支持自由贸易的APEC本身受到“美国优先”政策的冲击。特朗普说美国需要这个政策，以给美国工人提供更好的交易。

特朗普刚上台就抛弃了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，其余的11个TPP成员仍在努力保住该协定。

TPP各国部长周四会谈后，各国领导人将于周五开会。但部长会议发出的信息混乱，日本经济产业大臣说他们“原则上达成共识”，但加拿大部长说这种说法不正确。

APEC成员国的贸易和外交部长迄今未能发布峰会将要发表的声明，因为官员们说，美国要求修改有关自由贸易和保护主义等问题的措辞。

会议在越南岘港举行。

岘港在美越两国历史中占有特殊地位：1965年，美军第一支地面部队由岘港登陆使越战升级。

岘港距离部分重大战役发生地很近，许多特朗普一代的美国人就是从岘港空军基地被派上战场的。特朗普本人并未参军。(完)