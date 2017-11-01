焦点：美国认为中国向市场经济的转变正处于“收缩”状态--美高官

路透华盛顿10月31日 - 美国特朗普政府一名高官周二称，美国相信，要与中国在一系列贸易问题上取得进展已变得愈加困难，而北京当局似乎正走在一条“收缩的轨道”上。

2017年3月27日，上海浦东陆家嘴金融区附近一处建设工地。REUTERS/Aly Song

该官员对记者称，在即将与中国国家主席习近平举行的会晤中，特朗普将坚持美中贸易关系需更加平衡的观点。特朗普将于11月3-14日出访亚洲国家，中国是其中一站。

特朗普此次亚洲之行将是25年中美国总统出访时间最长的一次。

正值朝鲜核问题引发的紧张局势日趋白热化之际，特朗普将于周五启程出访日本、韩国、中国、越南和菲律宾。

另一位高级官员表示，特朗普到访韩国时将对美国和韩国军队发表讲话，但由于时间关系，他不会前往韩朝非军事区。

这位官员有关中美贸易关系的言论可能预示着，特朗普到访北京与习近平会晤时会谈到一些贸易摩擦问题。

特朗普多次抱怨美国对中国贸易逆差。2016年的逆差规模为3,470亿美元。但他一直未对中国采取重大惩罚性贸易行动。

上述官员称，长期来看，中国必须对美国和跨国企业提供公平的互惠待遇，停止“掠夺性贸易和投资做法”。

这位官员称：“在一系列双边经济问题上取得进展的难度越来越大。我们认为这反映出中国的市场经济进程放缓、甚至出现倒退。”

周一中国驻美大使崔天凯在记者发布会上预测称，特朗普访华期间“双方将在经济方面取得重大成果”。

崔天凯说，各国不能简单地看待贸易平衡和失衡，因为数字背后的情况很重要而且“十分复杂”。他称美国贸易逆差是“结构性问题”，无法在短时间内消除。

特朗普还将在马尼拉召开的东南亚国家联盟(ASEAN)峰会间隙与菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)举行首次会晤。

虽然杜特尔特曾发表反美言论，但一位政府官员称特朗普和杜特尔特已经建立了一种“融洽关系”。(完)