焦点：特朗普称推动日本实行“互惠”贸易 两国联盟是亚洲安全基石

路透东京11月6日 - 数十年来对日本存在“巨额贸易逆差”，美国总统特朗普周一誓言与日本之间发展一种自由、平衡的贸易关系，但他表示美国与亲密盟友日本之间的关系“比以往任何时候都要好”。

2017年11月6日，日本东京，美国总统特朗普会见日本企业届领袖并讲话。REUTERS/Jonathan Ernst

“很多年以来，美国都苦于对日本的巨额贸易逆差，”特朗普在12天亚洲之行的第二日与美日两国商界领袖召开会议时表示。特朗普的亚洲之行重点是贸易和朝鲜核与导弹计划。

日本首相安倍晋三在与特朗普共进工作午餐时称，他对德克萨斯州枪击事件中的遇难者表示沉痛哀悼。这起事件中至少有26人丧生。

白宫发言人Sarah Sanders表示，特朗普没有改变12日亚洲之行安排的计划。他此行还将访问首尔、北京和越南岘港。

特朗普赞扬日本购买美国军事装备，他说这是“全球最好的军备”，但还称“日本在美国卖了上百万辆汽车，而美国汽车却没有卖到日本。”

“我们希望自由且互惠的贸易，但现在与日本的贸易既不自由也不互惠，但我知道以后会的，这个过程已经开始，”特朗普表示。“我毫不怀疑，这将会以迅速而且十分友好的方式进行。”

**印度洋-太平洋地区框架**

特朗普亦表示，华盛顿方面希望美国成为最具吸引力的地方，吸引企业前来雇佣、投资和发展。

据美国财政部，去年日本对美国的贸易顺差为690亿美元。2016年美国是日本的第二大贸易伙伴，仅次于中国；同时日本是美国的第四大出口市场。

日本官员反驳美国的贸易投诉，指出日本在美国贸易逆差中所占比重比以前要小得多，美国对中国的贸易失衡更加严重。

“日本已经解释过，该国在美国的贸易逆差中目前仅占9.3%，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻会上回答。

“另一方面，(日本)在美国的直接雇佣人数约为86万人，主要在制造业。”

在上个月于华盛顿进行的第二轮经济谈判中，美国副总统彭斯和日本副首相兼财务大臣麻生太郎未能就棘手的贸易问题弥合分歧。

双方对于未来贸易谈判的框架仍意见不一，美国希望商定双边自由贸易协议，而日本表示反对。

特朗普还称，印度洋-太平洋贸易框架在促进贸易方面将比跨太平洋伙伴关系协定(TPP)更有成效。

“TPP不是正确答案，”他说，并称他知道并非所有听众都赞同这个看法。“按照我们现在的方式，我们的贸易规模将更大，形势将远远不那么复杂。”

美国退出后的TPP余下11个国家接近达成全面自由贸易协定，安倍晋三坚定支持该协定。

**关于朝鲜**

美国也抱怨日本针对美国冻牛肉进口的保障机制。如果季度进口量较上年同期增加17%，日本就会提高进口关税。消息人士告诉路透，日本当局将建议改变这一机制以缓解美国的压力。

特朗普与日本天皇明仁举行了会晤，双方握手并点头，特朗普随后与安倍共进午餐并举行会谈。

朝鲜近来的行动，包括几次飞越日本上空的导弹试射，以及朝鲜第六次也是规模最大的核试验，加大了特朗普在其任期内最大的国际挑战方面所面临的风险。

特朗普曾誓言若朝鲜威胁到美国，将“彻底摧毁”朝鲜，并称朝鲜领导人金正恩为进行自杀任务的“火箭人”，这令美国的部分盟友感到不安。

但安倍坚定地支持特朗普的立场，即“保留所有选项”，包括采取军事行动，并重申现在是向朝鲜增加压力，而非“为了对话”而对话的时候。

特朗普亚洲行图表：tmsnrt.rs/2zh2sfd

(完)