焦点：特朗普周四料将提名现任美联储理事鲍威尔出任联储主席

路透华盛顿11月2日 - 美国总统特朗普周四料将提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)成为下任联储主席，把自己的影响力加诸到联储领导层，同时暗示货币政策将具备连续性。

2017年10月3日，华盛顿，美联储理事鲍威尔在会议上发言。REUTERS/Joshua Roberts

特朗普定于周四下午宣布对联储主席人选的决定，为几个月以来的潜在人选考察写下句点。在此期间，他考虑过五个人选，包括现任美联储主席叶伦，最终定下了鲍威尔。鲍威尔自2012年以来一直担任美联储理事。

在过去一周多的时间里，鲍威尔一直据传是出任美联储主席的头号人选。

一名了解选人流程的消息人士称，预计周四宣布的最终人选不会有什么意外，尽管特朗普素来习惯拖到最后一刻才作出决定，而且他在周三还称赞了叶伦。叶伦的美联储主席任期将在2018年2月结束，不过她可以继续担任联储理事直到2024年。

“我认为叶伦很优秀，”特朗普对记者说，他此前宣布有意在第二天公布他的选择。

被问及他是否会选叶伦时，特朗普说：“我没说过。”

特朗普预计，(美联储主席)被提名人会令人“印象非常深刻”。美联储主席被提名人需要得到参议院确认。

鲍威尔现年64岁，他支持叶伦在制定货币政策方面的大方向，而且近年来也认同叶伦的看法，即低通胀情况下应继续谨慎对待升息。

德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner说，选择鲍威尔意味着特朗普选了个“争议最小”的人选出任这个职位。“若鲍威尔担任美联储主席，市场将认为一切照常，他们显然喜欢这样，”他表示。

决定美联储主席人选通常是秘密进行的，但特朗普以非同寻常的公开方式研究这一问题，让国会议员甚至一名电视新闻主播权衡他们会选谁。

斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)以及白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)也是特朗普考虑的人选。

外界认为，泰勒与瓦尔许主张的升息步伐，可能比叶伦与鲍威尔来得快。而柯恩在批评特朗普对今年稍早夏洛茨维尔(Charlottesville)暴力事件的反应后，似乎已被特朗普冷落。

金融市场对鲍威尔的提名料不会有太大反应。投资者已消化了12月升息的可能性，美联储目前的预测是明年再升息三次。

鲍威尔料将采取谨慎放松金融业监管的政策，可望让较小型银行免于2007-08年金融危机后实施的部分规则的束缚。

鲍威尔从2012年起便担任美联储理事。分析师称，他在金融危机后银行监管新规的起草过程中扮演要角，比起其他候选人，他可能为华尔街提供更多的政策连贯性。(完)