焦点：特朗普发表首个国情咨文讲话 呼吁两党放下分歧服务于民

路透华盛顿1月30日 - 美国总统特朗普周二敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。过去一年，围绕特朗普的领导，两党争斗得不可开交。

“今晚，我呼吁我们所有人暂时放下分歧，寻求共识和团结，为我们的人民服务，”特朗普在他的第一次国情咨文讲话中称。

特朗普试图利用这次讲话消除外界对他执政的疑虑。此时他面临着美国当局对他在竞选时涉嫌通俄的调查，以及民众的低支持率。讲话中鲜有提及关于他政策提案的细节。

虽然特朗普呼吁两党合作，但两党间存在巨大分歧的迹象非常明显。共和党议员在该鼓掌时热烈喝彩，而民主党人则多为安静地坐着。

特朗普是否会将两党合作的呼吁贯彻到底，远不得而知。特朗普以前为合作做过努力，但这些努力却因他在推文中出言不逊和发表有争议的声明而遭到破坏。相关的推文和声明不仅惹怒了民主党，也常常让共和党议员感到恼火。

两党合作呼吁首先要面对的考验，则是特朗普推动的就保护180万名“追梦者”达成妥协，追梦者指的是那些在孩童时期非法进入美国的人。3月5日是决定这些“追梦者”是否会被开始驱逐出境的截止日期。

特朗普称，他对移民协议“张开了手臂”，并会为“追梦者”提供在10-12年内获得美国公民身份的途径，以换取为美墨边境墙提供资金以及对合法移民设限。

特朗普称他的计划是双方“各退一步的妥协”，但当特朗普称他希望控制“链式移民”时，一些民主党人发出了嘘声。“链式移民”指的是合法移民可将范围广泛的家庭成员带入美国。

“让我们团结起来，把政治放在一边，最终完成工作，”特朗普说。

**基建计划**

股市大涨、失业率较低等美国经济的积极进展令特朗普受到称赞。他宣称，相信去年末共和党推动国会通过的减税法案将带来经济增长。

“这是我们新的美国时刻。现在是开始实现美国梦的最佳时机，”他说。

特朗普称，他希望就重建陈旧道路、桥梁等基础设施的计划达成折中方案。他说，希望通过联邦、州和地方政府的支出，以及民间部门的贡献，这项立法能够产生至少1.5万亿美元投资。

“我要求两党合作，提供美国经济所需要的和美国人民应当享有的安全、快速、可靠和现代化的基础设施，”他说。(完)