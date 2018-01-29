焦点：特朗普首个国情咨文演讲在即 他会说些什么？

路透华盛顿1月27日 - 美国总统特朗普将在周二进行他上任后的首个国情咨文演讲，向国会及全国民众发表一小时的演说，主题是“建立一个安全、强大和自豪的美国”(Building a safe, strong and proud America)。

此次演说的背景环境是，美国政府一度关门三天，分歧严重的共和党和民主党须在2月8日之前就如何为政府融资以及改革移民法达成一致。

美国政府一位高级官员周五告诉记者，该演说将聚焦特朗普优先考虑的五个领域：就业、基建、移民、贸易和国家安全。

1.就业

预计特朗普会提及他近期税改成功以及股市屡创纪录高位的成绩。这位高官称，随着非裔、拉丁裔和女性失业率触及纪录低位，特朗普将“明确表示，在他的领导下所有群体都在受益。”

特朗普有可能谈及第一夫人梅拉尼娅(Melania Trump)邀请来的一些嘉宾，其中料将包括受益于减税的人士。

2.基础设施

特朗普承诺重建美国老旧的基础设施，但对其1.7万亿美元计划透露的细节不多。

他在国情咨文中，将不太可能对此计划有太过深入的探索；不过官员表示，这项“获两党大量支持”的话题将是演说主题之一。

3.移民

特朗普将为让“追梦者”留在美国进行辩解。所谓“追梦者”是指童年时期被非法带入美国的年轻移民。但他将坚持主张国会需同意拨款在南部边境建立一道高墙，及对家庭团聚移民设限。

他的移民提案既让支持移民的阵营感到失望，认为是拙劣的交换条件，也让反对移民的阵营不满，称形同对非法移民的“大赦”。

部分民主党议员已邀“追梦者”以嘉宾身分亲自聆听这场演说。

4.贸易

很少有比“看到其他国家卖到美国的商品，多于美国企业相应出口的商品”这样，让特朗普更为光火的问题。官员称，特朗普在演说中将强调“公平互惠”的贸易。

特朗普最近对路透表示，他将在国情咨文演说中谈到美国对中国的贸易失衡，并表示他在考虑就知识产权问题采取报复措施。

白宫周五寻求淡化演说可能谈及多少细节的预期。

5.国家安全

演讲将专注于国内问题，但也将涵盖特朗普增加军费开支的要求，并将讨论包括朝鲜核试验及导弹试验在内的主要威胁。

6.未经过滤的特朗普讲话

特朗普的推文和即兴表态经常会抢了有稿演说的风头，每当这时白宫往往难以维持政策动向。有关俄罗斯干涉2016年大选的特别委员会调查进展也经常给特朗普的计划蒙上阴影。

例如，特朗普去年2月份对国会首次演说中表达的统一基调备受赞许。“很多美国人从没见过未经过滤的60分钟特朗普演说，他们看到的是颇具吸引力的信息和颇具吸引力的计划，”这位官员对记者表示。

但在发表这一讲话几天后，特朗普在推特上指责前总统奥巴马在纽约市的特朗普大厦进行窃听，引发一波指责浪潮，淹没了有关特朗普之前演说的讨论。(完)