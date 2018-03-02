焦点：特朗普计划对进口钢铝课征高关税 亚洲担忧会引爆贸易战

路透首尔/悉尼3月2日 - 澳洲贸易部长Steven Ciobo周五称，美国总统特朗普计划对进口钢铁和铝产品征税，这将会扭曲全球贸易，给就业岗位造成损失，这凸显了主要贸易伙伴采取报复性举措的风险，亚洲出口商正在寻求该计划的更多细节。

资料图片：2017年10月，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫外事活动期间发表讲话。REUTERS/Joshua Roberts

对贸易战升级的担忧周五尤其打击了供应美国市场的亚洲钢铁生产商及制造企业的股价。美国股市隔夜也举步维艰。

特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

“课征这样的关税只会扭曲贸易，我们认为最终将会导致就业减少，”Ciobo在悉尼对记者表示。

“我仍然担心，像这样的行动一出，我们可能会看到其他主要经济体亮出已准备好的报复措施。那样对谁都不利。”

Ciobo并称，澳洲已寻求其对美国的钢铝出口获得关税豁免。

钢铁已经成为特朗普的重点关注领域。特朗普承诺将复兴美国产业，惩罚他认为的不公平贸易操作，特别是中国的此类行为。

尽管中国只占到美国钢铁进口的2%，但其大规模的产业扩张助长了全球钢铁过剩局面，拖累价格下跌。

“这对中国的影响不大，”中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创表示。

韩国方面表示，在华盛顿的关税计划最终确定前，韩国会保持与美国官员的对话。韩国对美钢铁出口名列第三，仅次于加拿大和巴西。

“对我们而言，最糟糕的情形便是被课以54%的关税，”一位因未获授权对媒体发言而不愿具名的韩国产业通商资源部官员表示。“即便征收最少24%的关税，也会影响到我们的对美钢铁出口。”

韩国产业通商资源部表示，该部长官金铉宗自2月25日以来一直在美国。他会见了美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)等官员，提出韩方对于232条款相关调查的担忧，并考虑一项将韩国企业损失最小化的计划。

**国家安全？**

亚洲生产商和出口商最为担心是，美国关税会引起其他国家的报复，而且蔓延到钢铁市场以外而发展成全面贸易战。

亚洲钢铁厂商还担心，美国征收高关税可能导致他们国内市场的钢铁产品泛滥。

“我们所需要的是多边协作模式，或者由特朗普政府和中国展开对话，以解决中国国内产能过剩的问题，”美中贸易全国委员会(USCBC)中国区事务副会长彭捷宁(Jacob Parker)表示。“征收高关税解决不了问题。”

特朗普政府还以国家安全利益作为采取行动的理由，称美国需要用国内供应的原料制造坦克和战舰。

不过美国国防部先前曾建议有针对性地征收钢铁关税，并推迟对铝加征关税，与特朗普周四宣布的举措相矛盾。

“我们已了解到特朗普总统的声明，但哪些国家产品成为征收对象等相关细节尚未宣布，”日本经济产业大臣世耕弘成表示。

“我们将继续寻求澄清。日本是美国的盟友，我不认为日本出口的钢铝有任何造成美国国家安全的损害，我们将继续向美方说明这一点。”

特朗普认为这些关税将保护美国就业。但多数经济学家表示，对于诸如汽车和石油行业等钢铝消费者而言，进口价格上涨的影响将是摧毁的就业要多于所创造的就业。

日本丰田汽车(7203.T)称，美国对进口钢铁和铝征收关税将大大增加成本，进而提高在美国的轿车和卡车售价。

关税消息冲击美股市场信心，因投资者忧心消费者成本上升可能带来的影响，以及受影响国家进行针锋相对的报复可能造成损害。

亚洲钢铁制造商股价受挫，其中韩国浦项钢铁(005490.KS)和日本新日铁住金(5401.T)股价均下跌超过3%。(完)