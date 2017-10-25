焦点：特朗普在参议院力推减税案 遭两名共和党议员猛烈抨击

路透华盛顿10月24日 - 美国总统特朗普周二争取参议院对其减税计划的支持，强调帮助企业和中产阶级的必要性。但两位资深共和党参议员对他进行异乎寻常的直接抨击令会议阴云笼罩。

2017年5月17日，华盛顿，美国国会大厦。REUTERS/Zach Gibson

就在共和党试图团结一致推动大幅减税计划通过之际，特朗普与参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)打起口水仗；二人发布推文彼此攻击，后来参议员傅雷克(Jeff Flake)也加入进来，对特朗普提出严厉批评。

科克在他上午发表的一篇推文中称特朗普是个骗子，损害了美国的国际地位，并警告他不要在减税问题上对国会指手划脚。

特朗普亦在推特上回击称，科克“连去竞选捕狗人都不够格”。

来自亚利桑那州的傅雷克稍后在参议院一场慷慨激昂的演说中，宣布明年将不寻求连任，声称美国政坛对于白宫“鲁莽、无法无天与毫无威严”的行径已经习以为常。

对特朗普来说，确保其减税计划在国会安然过关至关重要。自1月就任以来，由于不断的纷扰加上共和党内部分歧，特朗普在立法方面尚未取得重大胜绩。

科克与傅雷克的炮轰是否会危及税改政策目前仍不明朗，但由于共和党在参议院仅有52对48席的微弱优势、且民主党反对特朗普税改方案，两人的举动肯定无益于大局。

在特朗普与共和党参议员进行一场闭门午餐会议后，共和党参议员John Cornyn对记者表示，特朗普在会上称，希望确保税改计划中包括对中产阶级减税，富人则不需要税改的协助。

该提案的一个重要因素是，将企业所得税税率从35%大幅调降至20%。尽管税改提案的大致内容业已公布，但具体立法细节还未揭晓。

众议院议长莱恩(Paul Ryan)称，希望众院能在11月23日美国感恩节假期之前通过共和党的减税法案，呼应了特朗普希望党内加速在年底前通过税改方案的呼吁。

CNBC报导称，共和党人计划在11月1日公布其税改法案；在此之前，预计众院将在下周四就参议院通过的预算案进行投票。

金融公司Cowen and Co在调研报告中称，众院领袖们急于在12月8日政府可能出现停摆的期限之前就税改法案投票，因为万一政府停摆，可能分散有关税改的努力。

市场分析师预估，美国跨国企业的境外免税获利约为2.6万亿(兆)美元。特朗普的税改计划将要求跨国企业将这部分获利转回美国，但也为这些企业提供了大幅减税。(完)