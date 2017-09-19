焦点：特朗普在初次造访中呼吁联合国大胆改革 以便充分发挥潜力

9月18日，纽约，美国总统特朗普在抵达联合国总部后对媒体发表讲话。REUTERS/Brendan Mcdermid

路透联合国9月18日 - 美国总统特朗普周一在他首次访问联合国总部之际，对该机构严重的官僚主义以及管理不善问题进行批评，呼吁进行“真正大胆的改革”，以便能够为世界和平贡献更大力量。

特朗普周二将在联合国年度大会上首次发表讲话，在此之前他主持了一个简短活动，旨在为联合国改革提供更多支持。

“由于官僚主义和管理不善，近几年联合国没有充分发挥出潜能；而自2000年以来，联合国的预算增长了140%，员工人数翻了一番。”特朗普说。

“联合国必须在每一级管理上都负起责任，保护举报人，注重结果而不是过程，”特朗普说。

“我相信，如果我们团结起来，为真正大胆的改革而努力，联合国将成为全世界一支更强、更有力、高效、公平且伟大的和平与和谐力量，”特朗普说。这是他自1月上任以来在纽约联合国总部首次发表评论。

在常常听到长篇大论的联合国总部大楼，特朗普只发表了四分钟的演讲。

周一的改革会议邀请了约128个国家参加，此前这些国家签署了美国起草的十点政治宣言，该宣言旨在支持联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)“进行有效、有意义的改革”的努力。

拥有否决权的联合国安理会常任理事国俄罗斯和中国没有在这份宣言上签字。

特朗普在2016年大选时就曾抱怨过美国对联合国的出资太多，周一他再次提到这点。

“我们必须确保，无论在军事还是财务方面，任何人、任何成员国都不会承担过大的负担。”

联合国两年一度的核心预算为54亿美元，美国贡献了22%，联合国维和预算73亿美元中，美国出资28.5%，美国是联合国最大的资金贡献者。联合国大会193个会员国对贡献比例达成一致。

甫于1月上任的古特雷斯在会议中表示，“为了服务我们支持的人以及支持我们的人，我们必须敏捷且有成效，灵活且高效。”

他认同联合国的官僚政治存在问题，这让他晚上辗转难眠。

特朗普并表示，所有维和任务应该要有评估成功与否的明确界定目标和标准。(完)