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焦点：特朗普声称减税可促进就业 但一些企业巨头另有打算
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2017年10月27日 / 凌晨5点49分 / 1 天前

焦点：特朗普声称减税可促进就业 但一些企业巨头另有打算

2 分钟阅读

路透华盛顿10月26日 - 美国总统特朗普正在向美国民众兜售税收改革，承诺此举将为企业带来额外收入，使其可以拓展业务和创造就业。但一些最大的企业却另有打算。

资料图片：2011年8月，纽约证交所门前的华尔街指示牌。REUTERS/Lucas Jackson

在最近财报公布后与投资者及分析师举行的电话会议中，一些美国企业表示，他们将利用税改带来的收入回购股份、偿还债务和采取其他对股东友好的举措。

特朗普政府希望将美国企业所得税税率从35%削减至20%，鼓励跨国公司把留在海外的获利汇回美国。特朗普承诺，他的税改计划将会激励企业在美国建厂，而不是在海外建厂。

白宫经济顾问委员会一份分析报告指出，企业税率降低之后，将促使企业投资购置新设备并雇用更多的技术工人。

但标准普尔500指数中一些大型企业的计划，却更合投资者的心意，而非为劳工着想。

霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)执行长Darius Adamczyk称，税改将给“霍尼韦尔提供更大的灵活性，”并称该集团将在美国投资更多现金，用于红利派发、企业并购、股票回购和债务偿还。

安进(Amgen)(AMGN.O)执行长Robert Bradway周三称，公司的资本配置计划将会考虑税改影响，并称公司料将继续增加派息及股票回购。

这可能重演2004年布什执政期间的资金回流热潮，当时843家美国跨国企业将3,620亿美元海外获利以5.25%的低税率汇回国内。

其中多数资金用于股票回购和提高派息。2011年参议院常设调查委员会(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)的一份报告称这次减税是一场代价高昂的失败，报告发现财政部因此损失了33亿美元的财政收入，而“美国就业和国内投资并未出现明显增长”。

与布什的自愿性计划不同，特朗普计划要求强制性汇回估计为2.6万亿美元的海外获利。税率将分两档：投资非流动性资产所得税率为3.5%，现金和流动性资产的税率为8.75%。不过高盛在周四的研报中称，结果可能和布什计划没什么不同。

共和党大佬曾表示，立法不会要求企业把税改带来的收入用来创造就业岗位。

白宫没有就此立即置评。

即便是小企业，似乎也没有聚焦于招聘。这些企业缴纳的有效税率最高，将是特朗普税改的主要受益对象。

路透联系了代表美国中小盘股的罗素2000指数中按市值计的100家最大型企业，同时还联系了该指数中未被证券分析师涵盖的另外50家企业。回覆路透的17家企业中，没有半家提到要增加人力。

洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)会采取不同的措施，来让股东从税改带来的收入中受益。

这家美国最大国防承包商的财务长Bruce Tanner本周在一次电话会议上对分析师称，该公司正在考虑利用明年企业税率调低的所有机会，预付养老金缴款。

并非所有企业都打算把税改带来的收入返还给投资者。希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings)执行长Christopher Nassetta称，他预计酒店行业会“招聘更多的人手”，并对房地产和设备进行更多投资。(完)

编译 张涛/王丽鑫/侯雪苹；审校 白云/郑茵/陈宗琦

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