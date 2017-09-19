《焦点》特朗普当选后做空美元致胜策略：买进新兴市场本币债券

路透纽约9月19日 - 要从特朗普当选美国总统以来的美元跌势中获利，最佳策略之一是个蛮有“异国情调”的策略：买进新兴市场本币计价债券。

在美元跌至两年半低点之际，那些不太相信特朗普能够迅速实现减税、大幅提高支出、改善贸易协定、进而提振美元的投资人，如今正从新兴市场投资获取丰厚的回报。

这些投资人当时也认为，那些有关墨西哥等经济体将因特朗普保护主义而受创的担忧被夸大了，因而在美国总统大选过后的新兴市场抛售潮中持续买进。

“基于他的定位以及他诉求的对象，那是他为了当选不得不说的东西，”管理Dreyfus Emerging Markets债券本币基金的Federico Garcia Zamora表示。“但那不符合经济逻辑，”他在论及特朗普誓言将废弃北美自由贸易协定(NAFTA)、建立美墨边境高墙、以及对墨西哥或中国产品课征关税时说道。

路透数据显示，摩根大通新兴市场全球债券指数从11月8日总统大选至12月2日跌至低点期间，跌幅多达6%。墨西哥债券受创最深，墨西哥披索更创历史新低。

“我们认为特朗普提出的经济威胁可信度不高，”Garcia称。他依照这样的思路采取行动，增加持有披索计价的墨西哥债券，根据Morningstar Direct数据，他所管理的基金今年以来绩效超越九成的同类型基金。

投资者通常都青睐新兴国家发行的美元计价公债，因为这种公债可消除本币汇率波动抹去债券回报的风险。因此，据调研公司eVestment，在2017年中段，有近3,320亿美元投向了新兴市场美元计价公债，1,370亿美元投于本币计价债券。

然而，坚持投资后者的人最终收获了更高的回报。

今年以来，彭博巴克莱固定收益指数中新兴市场本币债券的总回报已达13.48%，而硬货币债券的回报率为7.77%。美国综合债券指数的回报率为3.40%。

**押注美元继续疲软**

根据投资研究机构晨星(Morningstar)，今年表现最佳的前20名新兴市场基金中，若不是全部投资、就是加码投资于新兴市场本币。表现最佳的多领域投资基金中，有一些是受到了本币债券的提振。

在这20个档绩效最佳的基金中，路透访问了其中十位基金经理，他们目前仍坚守此类押注，确信美元仍将疲软。据路透近期对分析师的调查，预计美元指数年底时将以下跌逾7%收官。

美元走低反映出，投资者对美国经济政策缺乏进展感到失望，以及其它央行采取措施结束超宽松货币政策，使得欧元等币种更具吸引力。

资产管理公司SEI的全球固定收益策略投资组合经理David Aniloff说，对特朗普经济施政计划的怀疑促使他逐步增加新兴市场投资配比。

Aniloff说，以往他所持新兴市场债券组合中的硬货币债券和本币债券通常会各占一半，但最近变成了本币债券占65%，硬货币债券占35%。

“我们超配新兴市场本币债券和新兴市场货币与几年来几乎一样多，”Aniloff说。SEI旗下基金在今年表现最好的新兴市场债券基金之列，数据显示，SEI旗下有一只基金的表现超过98%的同行，还有一只基金超过97%的同行。

基金经理还说，很多新兴经济体加固了各自的金融市场，使其在周期性滑坡时变得更具韧性，因此风险已不像过去那么大。

“这是买入新兴市场资产的良机，”Barings旗下新兴市场债券业务负责人Ricardo Adrogue说。

Adrogue的新兴市场本币债券基金今年以来已上涨约20%，打败了99%的同行。

Eaton Vance多行业收入基金(Eaton Vance Multisector Income Fund)的联席经理Kathleen Gaffney说，该基金最近的资产中有近四分之一为外国证券。该基金表现好于同行有一半归功于非美元投资--包括墨西哥、巴西、印度和印尼本币债券。晨星的数据显示，该基金今年以来的表现超过了97%的同类基金。

“这些国家货币的总收益潜力最大，”Gaffney说。(完)