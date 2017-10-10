焦点：土耳其呼吁美国重新评估停发签证一事 土国股汇市重挫

路透安卡拉10月9日 - 土耳其周一呼吁美国重新评估其暂停核发签证的做法，此前一名美国领事馆工作人员在土耳其被捕，导致两国之间紧张关系陡然升级，并驱动土耳其里拉和股市走低。

美国与土耳其同为北大西洋公约组织(NATO)成员国，但关系不佳，原因在于美方支持在叙利亚的库尔德武装、土耳其要求引渡一名在美穆斯林宗教人士，以及一名土耳其前部长在美国法庭受到起诉。

但上周美国驻伊斯坦布尔领事馆一名土耳其籍工作人员被捕，标志着两国关系降至新的低点。土方表示，该工作人员与在美的穆斯林宗教人士居伦(Fethullah Gulen)有关联。居伦被土耳其官方指控与2016年7月的未遂军事政变有涉，但他本人给予否认。

美国驻土耳其大使馆谴责土方指控毫无根据，并在周日夜间宣布暂停在土耳其受理所有非移民签证，同时重新评估土耳其对美方使领馆和工作人员的安全保障承诺。

在数小时内，土耳其政府也宣布针对申请土耳其签证的美国公民采取相同措施。

美国驻土耳其大使John Bass表示，暂停签证服务的持续时间，将取决于两国政府就美国领馆的土耳其籍雇员被拘捕一事的交涉情况。

Bass周一晚间在一份书面声明中称，暂停签证服务的时间还取决于“土耳其政府承诺保护我们在土耳其的设施与人员的情况”。

他指出，此举并非针对土耳其公民的签证禁令，有效签证仍可使用，而且也可以在土耳其以外申请签证。

Bass称，美国大使馆尚未了解到上周土耳其方面拘捕美领馆土耳其籍雇员的原因，也不清楚拘捕是否有相关证据，并表示他还未获准自由接触该雇员的律师。

土耳其司法部长Abdulhamit Gul表示，如果华盛顿非常担心其外交人员在土耳其的安全，将采取解决措施。

“但如果是拘捕美领馆土耳其籍雇员的问题，则是土耳其司法管辖范围内的一项决定，”Gul向A Haber电视台称。“惩治土耳其公民在国内的犯罪行为是我们的权力。”

土耳其外交部召见一名美国外交官，敦促美国取消暂停签证服务的举动，称这是在制造“不必要的紧张气氛”，土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)亦批评了此举。

“(美国)驻安卡拉大使馆决定实施这样的行动，令人不安，”埃尔多安访问乌克兰期间在新闻会上称。

土耳其阿纳多卢通讯社报导称，另一位美国领事馆工作人员已被召见，为其妻子和女儿与居伦是否有关联作证；报导称这层可疑关系是上周被捕的美国领事馆雇员Metin Topuz在审讯过程中交代的。

**投资人不安**

这场外交争端引发投资人不安。土耳其里拉/美元下挫3.4%，报3.7385，隔夜曾触及3.9223。

土耳其股市BIST 100指数一度重挫4.7%，终场收低2.73%至101,298点。

航空类股受创最深，土耳其航空(Turkish Airlines)(THYAO.IS)跌逾9%。

土耳其央行表示正密切关注市场动态。

“情况看来真的很严重，”Blue Bay资产管理的策略师Timothy Ash称。他并表示央行将需要迅速行动安抚市场，且可能需要升息。土耳其总统埃尔多安一直排拒升息。

土耳其商会TUSIAD警告称，美国和土耳其失和将损及两国的经济、社会、文化关系，呼吁双方冷静解决歧见。

在美土外交争执的同时，土耳其与另一重要盟邦德国的关系也益发紧绷；且土耳其在与叙利亚和伊拉克边境还正进行军事活动。不过目前为止对市场的影响尚有限。(完)