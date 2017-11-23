焦点：优步遭黑客攻击牵出管理丑闻 可能影响软银入股交易

路透东京/旧金山11月22日 - 纽约时报周三刊登了一则有关收购优步股票的广告，在该广告旁边还有一篇对该公司隐瞒数据被黑客盗取事件的报导。这就像是对优步的一个隐喻：本身让投资人很感兴趣，但却一再违规引发一系列丑闻。

2017年2月2日，纽约，一名男子来到优步位于皇后区的办公室。REUTERS/Brendan McDermid

这则广告是让优步股东把股票出售给日本软银。软银的入股对于优步来说非常关键。此前优步曾曝出一系列丑闻，从开发软件暗中监视竞争对手，到逃避监管，目前还因为行贿在亚洲受到调查。

优步周二公布，曾向黑客支付10万美元，让其销毁从该公司窃取的逾5,700万客户和司机的资料，而且在前首席执行官(CEO)卡拉尼克(Travis Kalanick)的主持下，决定对受害者和相关机构隐瞒该事件。优步在2016年10月首次遭到黑客攻击，11月发现数据失窃。

现任CEO Dara Khosrowshahi在一篇博文中承认，优步在处理这个问题时犯了错。Khosrowshahi在8月接任优步掌门人，他被赋予了扭转公司局面以及全面检讨公司文化的使命。

这起丑闻曝出的时间对优步来说糟糕到了极点。

该公司正在努力完成与软银(9984.T)的一项交易。软银将投资高达100亿美元，来收购该公司至少14%股份，主要是从现有股东手中收购。软银目前正在做宣传，旨在找到愿意出售股份的股东。

优步上月宣布了软银投资的初步协议。

问题之一是软银目前是否会设法调整交易价格。一位知情人士称，软银计划坚持投资优步的协议，但可能会谋求更优惠的条件。该消息人士称，软银尚未就是否重新谈判作出最终决定。

另一个问题则是卡拉尼克的前途。卡拉尼克是优步的联合创始人，曾带领优步变成全球巨头，但他所采取的手段既激进又带有争议。由于投资人担心他的领导风格会伤害公司，导致他在6月被迫下台，不过他仍留在董事会，同时还是重要股东。

投资人就如何解决优步的问题进行了一场激烈的交锋，早期投资者Benchmark提起诉讼，寻求不让卡拉尼克担任任何职务。但本月早些时候达成和解，为软银的这项交易铺平道路，卡拉尼克同时也保留住了在董事会的席位及其他权益。

据一位知情人士称，卡拉尼克是在去年11月获悉数据遭窃一事，也知道支付10万美元封口费。卡拉尼克未予置评。优步没有回复路透周三发出的置评请求。

**多宗调查和诉讼**

随着全球多国政府开启调查，优步因2016年10月数据泄露而面临的影响周三开始显露。

英国、澳洲和菲律宾当局表示，他们将调查优步对数据泄露事件的应对方式。伦敦交通管理当局称正在向优步施压，要求其提供详细信息；此前该机构不再向优步发放伦敦运营牌照，目前正与该公司进行协商。

加拿大民间监管机构称已要求优步提供数据泄露细节，但尚未启动正式调查。

美国至少六个州的总检察长办公室和美国联邦贸易委员会(FTC)宣布正在调查此事。部分州可能会追究优步未能在合理期限内告知数据泄露的责任。

在美国，至少已有两宗针对优步的集体诉讼，指称优步未披露数据泄露事件，对消费者造成了潜在的伤害。

优步称，一直在与FTC和多个州接触，商讨黑客袭击一事，并承诺会配合当局行动。

法律专家称，优步可能因数据泄露诉讼而面临有限的财务影响。由于优步已与客户和司机达成协议，要求进行纠纷强制仲裁，该公司或许能够很快解决问题。

优步因安全主管Joe Sullivan和副主管Craig Clark在处理黑客袭击事件中的责任，而解雇了二人。

优步董事会之前已对Sullivan及其团队展开了调查，数据泄露一事正是因此而被发现。

尚不清楚优步董事会在多大程度上了解此事。

该公司多名董事未回应置评请求。(完)