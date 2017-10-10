焦点：英国8月制造业产出优于预期 商品贸易逆差触及纪录高位

资料图片：2016年6月，英国牛津附近的Cowley，工人们在生产线上组装Mini品牌汽车。REUTERS/Leon Neal/Pool

路透伦敦10月10日 - 英国制造业在7月和8月录得2017年迄今最为强劲的两个月表现，预示英国央行仍然可能不久后升息，但商品贸易逆差却触及纪录高位。

数据显示，英国经济第三季保持低速增长，上半年增长为2012年以来最慢。

然而，英国央行上月表示，多数决策委员认为可能需要在未来几个月内升息。那将是10年来的首次升息。

英国央行认为，去年的退欧公投将导致英国移民流入放缓并抑制企业投资，从而带来更大的通胀压力。

多数分析师预计，首次升息最快可能在11月2日，届时英国央行将宣布最新会议结果。

英国国家统计局周二公布，8月制造业产出较上月上升0.4%，增幅与7月相同。

路透调查的分析师原预估上升0.2%。

这是去年12月以来制造业产出创下的最大增幅。

8月整体工业生产较上月成长0.2%，7月时为成长0.3%。路透调查亦预估8月成长0.2%。

工业生产占英国整体经济产出14%。

服务业产出连同第三季国内生产总值(GDP)初步增长数据定于10月25日公布，随后将在11月2日迎来英国央行货币政策声明。

很多分析师称，如果这些数据出人意料地疲弱，则可能导致英国央行推迟升息。

英国国家统计局称，截至8月的三个月，制造业产出提速至增长0.7%，为2月份以来最强增速。工业生产动能也上升，增长0.9%。

上周公布的一项民间商业调查显示，9月份制造业动能减弱，不过物价压力上涨。官方的制造业数据往往会比调查情况还要疲弱。

统计局数据显示，英国8月对全球贸易逆差扩大至142.45亿英镑的纪录高位，因英国对化学品、机械和纺织品的进口增加。

路透调查的分析师原本预计逆差将缩窄至112.0亿英镑。

英国8月出口较前月增长0.7%，进口跳增4.2%，为3月以来最大增幅。

迄今为止，鲜有迹象显示出口商能够利用英镑贬值的机会增加他们在海外市场的销售。

统计局还一同公布了8月建筑业产出数据，较前月上升0.6%，为5月以来首次录得月度增幅，较上年同期的增幅为3.5%。

路透调查预估8月建筑业产出较前月持平，较上年同期小增0.2%。（完）