焦点：脱欧谈判仍陷僵局 欧盟下周峰会可能给英国以希望--草案

路透布鲁塞尔10月12日 - 为了打破英国退欧谈判的僵局，欧盟领导人下周可能向英国首相特雷莎·梅递出橄榄枝，开始进行内部准备，以便为适应同英国之间的新关系做好过渡安排。

资料图片：2016年6月，比利时布鲁塞尔，欧盟委员会总部外飘扬的欧盟旗帜和英国国旗。REUTERS/ Francois Lenoir

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)向欧盟其他27国政府提交的结论草案最终决定，拒绝现在开始自由贸易谈判。但他们也还是给身陷困恼的特雷莎·梅带来了希望：在12月可以开始谈判，而且如果她在退欧协议中给出一些更好的条件，那么欧盟几乎准备马上就谈。

市场的神经备受折磨，有关2019年3月最后期限到来时可能谈不出协议的威胁言论也比比皆是，令英镑再度受挫，当时欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，本周举行的新一轮谈判由于英国拒绝明确支付多少分手费而仍然陷于僵局。

不过，有传言称尽管欧盟各国政府对英国提出了严格要求，但欧盟准备讨论如何避免“英国硬退欧”、使其在冲击不大的情况下体面退欧，英镑因而上扬。多名外交官表示，欧盟可能藉由同意让英国留在欧盟单一市场几年时间的方式，降低退欧冲击。

结论草案仍有待批准。该草案将由欧盟27国领导人在下周五公布，此前一天这些领导人将与特雷莎·梅在欧盟峰会中会晤。巴尼尔提议欧盟应开始处理过渡计划事宜，但包括德国和法国在内的各成员国外交使节上周拒绝了该提议。

不过欧盟官员指出，图斯克最近几天试探了多数欧盟国家领导人的意向。

一位密切参与协商的欧盟高级官员表示，欧盟预计峰会声明内容不会有重大改变。

一名欧盟大国外交官仅表示，各国外交使节将于周五在布鲁塞尔讨论声明内容。

**内部沙盘推演**

路透见到的第一版版本印证了巴尼尔和其他人本月曾说过的话：退欧条约三大关键元素“进展不够充分”，无法让领袖们眼下就同意展开特雷莎·梅想要的贸易谈判。

但为了平息英国指控欧盟不让步的火气，领袖们将乐见为此三大关键议题设下日期进度。这三个议题是：居住在英国的300万欧盟公民权益、确保北爱尔兰在英欧新边界生效后仍维持和平、英国尚未偿付欧盟的费用。

巴尼尔表示，他们将承诺在12月中下次召开峰会时再次评估情况。而为了不浪费时间，一旦他们决定针对后英退的未来开启谈判时，他们将要求巴尼尔和其特使当下就为过渡期做准备--尽管并未真正和英国开始论及此事。

该草案称，欧洲理事会邀请欧盟谈判代表一起开始预先进行内部讨论。另一位欧盟官员说，这么做可避免在新年前的新阶段启动被推迟数周。

**分手费问题僵持不下**

巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯对记者表示，有关公民权与北爱边境问题的讨论在本周有些进展。戴维斯再次呼吁欧盟领袖同意下周开始进行贸易谈判。但这个希望一直难以实现。

巴尼尔明确表示，尽管特雷莎·梅上月在佛罗伦萨的演讲中作出让步，为谈判带来新的动力，但英国的提议仍未取得“充足的进展”，尤其是在欧盟所说数十亿欧元的英国欠款方面。

特雷莎·梅表示，在当前截至2020年的欧盟预算期内，英国将确保欧盟其他27个成员国不会从英退中遭受财务损失，并将履行承诺。但巴尼尔称，伦敦当局并未明确说明其打算支付的款项。

“我们没有就此谈判，但确实进行了有用的技术性讨论，”他说道。“因此，我们在这一问题上陷入了僵局。对于欧盟纳税者和那些受益于欧盟政策的人而言，这非常令人担忧。”

不过，他也提出了希望：“我仍然相信在政治意愿支撑下，未来两个月是可以取得决定性进展的。现在到年底前，我与戴维斯将组织多次谈判会议。”

特雷莎·梅则表示，双方已取得“良好进展”，并欢迎巴尼尔有关“未来几周”将取得更多进展的说法。(完)