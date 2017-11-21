《焦点》退欧和伦敦金融城的运势：给伦敦金融业把脉

路透伦敦11月20日 - 英国2019年退欧是否会破坏该国最成功的产业之一--金融业？

资料图片：2017年5月25日，伦敦，金丝雀码头金融区内的一座钟。REUTERS/Russell Boyce

金融服务业在英国经济产出中占大约12%的份额，纳税额高于其它任何一个产业，如果退欧后英国不能再不受限制的进入欧盟拥有4.4亿人口的市场，该国的金融业可能损失惨重。

数百年来，伦敦金融中心一直被称为“金融城”，其范围已经从最初的核心地带向东扩至金丝雀码头区的摩天大楼，向西扩至Mayfair的豪华联排别墅。伦敦在全球外汇市场占据举足轻重的地位，还有国际债券和基金管理业务，伦敦的银行数目比任何其他金融中心都多。

但面对退欧冲击时，伦敦却尤其脆弱，因为在伦敦的交易所和交易室进行的交易中，大约三分之一涉及欧盟客户。

一些政界人士和经济学家据此做出预测，退欧后伦敦将失去其作为金融中心的优势，虽然退欧支持者称退欧后英国将可以制定自己的制度，长期将会受益。

路透制作了一个追踪工具，对六项指标进行监控，以评估伦敦金融城的运势。这个工具定期对公共交通使用率、酒吧和餐馆开业情况、商业地产和就业等数据进行研究，给伦敦金融城把脉。

“起初很难评估正在发生的退欧进程的真实影响，因为场面非常混乱，”伦敦政治经济学院研究银行业的教授Tom Kirchmaier表示。“这些指标将帮助你拼接出正在发生的情况。”

在英国公投决定脱欧将近17个月后，我们的指标暗示出现放缓，但并非转折性的下滑。

**商业地产**

路透获得的地产数据来自第一太平戴维斯(Savills)和莱坊(Knight Frank)这两家英国大型房地产公司。第一太平戴维斯称，他们计算房产的价值以伦敦金融城内公开的地产交易为依据；莱坊的数据则来自业主、开发商和经纪机构。

根据第一太平戴维斯的数据，伦敦金融城的商业地产价格自2016年6月脱欧公投以来的降幅，超过了2009年以来到2016年6月以前的任何时候的降幅。

第一太平戴维斯表示，伦敦金融城地区的房屋租赁价格自去年以来下跌约5%，9月底时候跌至每平方英尺73.4英镑，原为77.6英镑。

不过，第一太平戴维斯欧洲商业地产研究主管Mat Oakley表示，2017年前三个季度，伦敦金融城的房屋租赁活动比长期平均水平高出17%。

莱坊称，金丝雀码头的房价较去年持平。

第一太平戴维斯的Oakley表示，金融和银行业自全球金融危机以来还是头一次在这里“寻租新的办公室”。

**地铁**

每个工作日，Bank和Monument两大主要地铁站都有超过20万人次搭乘地铁，使得这两个站列属伦敦最为繁忙的地铁站。

路透向管理公共交通的伦敦交通局(Transport for London)提交了信息自由法(Freedom of Information Act)申请，查询这两个地铁站和金丝雀码头地铁站的人流量。

伦敦交通局数据显示，在Bank和Monument两站搭乘地铁的旅客人数可能出现自全球金融危机最后一年以来的首次下降。

2017年前八个月出入Bank和Monument两站的乘客人数较2016年同期下降了2.7%。而在此之前，自2009年以来乘客人数每年都在增长。

金丝雀码头的地铁站客流量则在持续上升。但伦敦交通局数据显示，客流量增速已放缓，今年前七个月的增速为2009年以来第二慢。

伦敦交通局发言人称，2015年底开始了一项旨在提高Bank地铁站运载能力的多年项目，导致部分扶梯有临时停运的情况，但并未造成在运列车数量下降。

**酒吧和餐厅开业状况**

路透还向伦敦金融城政府提交了信息自由法查询申请，查询明今年申请酒类经营许可的新场所数量，以及执照续期的数量。

迄今为止，英退似乎尚未对这一领域造成影响。管理伦敦金融城的市政机构数据显示，2017年1-8月期间，酒吧和餐馆等申请出售酒类新执照的场所数目创下纪录高位。

伦敦金融城政府官员表示，这其中一部分原因是，该地区的夜生活近年来呈现多元化，不再仅仅服务于金融业人员。

“我们金融城较为安全，夜生活范围不断扩大，”伦敦金融城政府称。

**伦敦城市机场**

据公开可获得的乘客数据，伦敦城市机场的乘客量面临五年来最慢增速。该机场向来是高管们飞往欧洲城市及更远地区的青睐之选。

该机场靠近金丝雀码头金融区，今年1-6月乘客量增长0.9%，而前四年平均年增长率高达10%。

伦敦城市机场称，自2012年以来实现创纪录增长，但旅客吞吐量在高峰时期受限，正在寻求扩张。

**招聘人数**

招聘咨询公司摹根麦肯立(Morgan McKinley)称，今年伦敦金融服务业的就业机会数量出现五年来的最大幅度下滑。

摹根麦肯立专注于金融业招聘。该公司称，上述数据是根据其收到的所有求职委托数量，和依据公司在伦敦金融业市场份额得出的乘数，计算得出的。

该招聘公司发现，今年前七个月新增金融服务业岗位为51,922个，同比下降10%，为2012年以来最低水平。

“考虑到英国退欧相关不确定性，企业对于扩大招聘的计划和行动自然会犹豫不决，”摹根麦肯立董事Hakan Enver称。

**伦敦就业岗位流失？**

9月份公布的路透调查结果显示，如果英国被拒绝进入欧洲单一市场，未来几年将有大约1万个金融工作岗位被转移出英国或在海外设立。受访公司聘用了国际金融业大部分员工。

英国央行副总裁伍兹评估了400多家银行和金融机构的应急计划，称他认同上述调查结果。

调查结果显示，英国退欧引发的首轮就业岗位流失可能位于行业游说组织和公司预期区间的低端，这意味着伦敦将维持其欧洲首要金融中心的地位，至少短期内如此。

“你们的调查结果似乎基本准确，”伍兹说。(完)