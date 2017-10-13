FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：英国经济几无回暖迹象 央行却考虑升息令人匪夷所思--英国商会
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月13日 / 凌晨2点29分 / 8 天前

焦点：英国经济几无回暖迹象 央行却考虑升息令人匪夷所思--英国商会

1 分钟阅读

路透伦敦10月13日 - 英国商会(BCC)周五称，英国经济几无脱离低迷状况的迹象，而英国央行却在考虑升息令人匪夷所思。

9月24日，伦敦，黑色出租车驶过英国议会大厦。REUTERS/Eddie Keogh

BCC对企业进行的季度经济调查报告称，在经济中占大比重的服务业在第三季销售表现企稳。

但在英国央行预计明年将明显增长的薪资压力或投资，这两方面均几乎没有升温的迹象。

整体而言BCC形容调查结果“无法令人鼓舞”，政治不确定性、汇率波动以及英国退欧等因素明显影响着英国企业。

虽然英国经济并未像预期地那样因2016年公投退欧而突然放缓，但今年也是举步维艰，创下了2012年以来的最差的上半年表现。

BCC称，企业的价格压力虽然处于历史高位，但看似可能很快会见顶。

“在这样的背景下，英国央行正在考虑升息似乎有些离奇，”BCC的经济负责人Suren Thiru说。

“我们要谨防货币政策提前收紧，这可能会打击企业和消费者信心，并削弱英国整体增长，”Thiru说。

BCC表示，制造业者当季表现较好，国内和出口销售小幅改善。

尽管营业额和获利能力方面的信心指标处于2015年以来的高位，但BCC调查显示制造商几无增加投资的意愿。

略占多数的制造商表示，他们预期会涨价，但这主要取决于原材料成本，而非薪资支付压力。

在服务业方面，有净15%的企业表示，薪资正对价格造成压力。

包括英国央行地区顾问调查在内的其他调查则显示，企业的加薪意图同样薄弱。(完)

编译 王琛/汪红英/戴素萍 审校 李婷仪/陈宗琦/许娜

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below