焦点：英国经济几无回暖迹象 央行却考虑升息令人匪夷所思--英国商会

路透伦敦10月13日 - 英国商会(BCC)周五称，英国经济几无脱离低迷状况的迹象，而英国央行却在考虑升息令人匪夷所思。

9月24日，伦敦，黑色出租车驶过英国议会大厦。REUTERS/Eddie Keogh

BCC对企业进行的季度经济调查报告称，在经济中占大比重的服务业在第三季销售表现企稳。

但在英国央行预计明年将明显增长的薪资压力或投资，这两方面均几乎没有升温的迹象。

整体而言BCC形容调查结果“无法令人鼓舞”，政治不确定性、汇率波动以及英国退欧等因素明显影响着英国企业。

虽然英国经济并未像预期地那样因2016年公投退欧而突然放缓，但今年也是举步维艰，创下了2012年以来的最差的上半年表现。

BCC称，企业的价格压力虽然处于历史高位，但看似可能很快会见顶。

“在这样的背景下，英国央行正在考虑升息似乎有些离奇，”BCC的经济负责人Suren Thiru说。

“我们要谨防货币政策提前收紧，这可能会打击企业和消费者信心，并削弱英国整体增长，”Thiru说。

BCC表示，制造业者当季表现较好，国内和出口销售小幅改善。

尽管营业额和获利能力方面的信心指标处于2015年以来的高位，但BCC调查显示制造商几无增加投资的意愿。

略占多数的制造商表示，他们预期会涨价，但这主要取决于原材料成本，而非薪资支付压力。

在服务业方面，有净15%的企业表示，薪资正对价格造成压力。

包括英国央行地区顾问调查在内的其他调查则显示，企业的加薪意图同样薄弱。(完)