焦点：欧盟与英国就脱欧分手费一事达成一致--资深欧盟官员

路透布鲁塞尔11月30日 - 一位资深欧盟官员周四告诉路透，欧盟就分手费一事已经同英国达成一致，伦敦方面据此承诺在英国脱欧后负担一定比例的欧盟预算。

2017年9月9日，英国伦敦议会广场，游行队伍打出的欧盟旗帜和英国国旗。REUTERS/Tolga Akmen

有关英国提议的金额，最近几日已有一些报导。之后欧盟谈判代表在公开场合坚称，有关分手费协议的工作仍在继续，双方还力争在周一的重要会议之前就其它两项关键的分手条件取得一致。

“正式提议尚未提交，但已经达成非正式性一致，只要最后关头没有人出来全盘推翻，那就一切OK了，”这位官员说。

没有立即联络到英国脱欧事务部门发言人对此事置评。

整体而言，欧盟方面“乐观认为”或能达成有关协议，让欧盟领导人在12月14-15日的峰会上能够同意就退欧后的英国与欧盟关系启动谈判。

周三有英国报纸报导称，英国已将向欧盟提出的价码提高了一倍多，达到500亿欧元左右。英国政府将这些报导称为“臆测”。

欧盟官员表示，还没有谈到具体数字，因为未来支付的金额要取决于许多无法预估的可变因素，包括是否执行贷款担保、英镑/欧元的汇率水平，以及英国和欧盟的经济增长相对表现。

这名官员称，英国已按照欧盟的要求，承诺在未来的欧盟预算项目中承担一定比例，并补充称，“这是一份就英国承担的预算比例及预算项目达成的协议。”

该官员指出，英国的份额将远低于该国去年在欧盟经济总产出中所占比重16%。

不管怎样，英国经济的份量可能会随着英国去年退欧公投后的英镑贬值而下滑；即便以英镑计算，英国经济增速也慢于其他国家。

欧盟预算中所采用的经济比重也有不同的计算方法，而且英国在作为成员国时有权得到特别的折扣。

英国承诺的关键预算项目中，包括2020年止欧盟当前七年预算期结束后若干年里的一部分欧盟预算支出项目。

“我们已经同意了计算份额的具体公式。因此我们考虑了预算中每个项目，并确定了相应的份额。”这位官员称。

“总而言之，他们已经准备为谈判进入第二阶段支付一个合适且公平的价格。这是他们希望的，”这位官员所指的是，特雷莎·梅争取说服欧盟领导人同意在下月开始有关脱欧过渡期及未来贸易关系的谈判。

“他们想尽快解决过渡期问题，因为担心企业将会开始迁出英国，”他并表示，总体而言，英国将会“对欧盟要求的数目完全照付”。(完)