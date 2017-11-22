焦点：英国政府即将公布预算案 经济增长龟速恐令财政大臣趋于谨慎

路透11月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将于周三公布预算案，在经济增长前景可能严重转差之际，政府能为不满的选民提供多少协助受到关注。

2017年11月21日，伦敦，英国财政大臣哈蒙德在其唐宁街办公室准备2017年预算讲话。REUTERS/Christopher Furlong

哈蒙德将于1230 GMT过后向议会提交预算案。哈蒙德受到许多退欧支持者的批评，后者认为他在与欧盟的谈判中态度过于谨慎。

同时，哈蒙德几乎没有空间提出大胆的预算举措为英国家庭提供协助，而这也是许多保守党人在6月大选受挫后对政府的要求。

他反而可能会以谨慎的措施来提振房屋建造，并改善英国疲弱的生产力。

英国经济增长一直慢于其他大型发达国家，主要因为2016年退欧公投后英镑大贬，推升通胀，加剧薪资增长疲弱的情况。

与此同时，英国债务负担持续增加，目前相当于GDP的约80%，比全球金融危机前的水平高出一倍，即使一度高企的预算赤字近几年已经大幅削减。

哈蒙德面临的挑战似乎越来越严峻。预测人员料将表示，由于英国根深蒂固的生产率问题，他们调降了未来数年的经济成长展望。这些预测人员的预估支持哈蒙德的预算计划。

**小心谨慎**

这会让哈蒙德想预留下来以备经济不时之需的这笔资金受到冲击。英国正在为2019年退出欧盟做准备，该国可能还不得不承诺向布鲁塞尔支付数百亿英镑计的分手费。

哈蒙德已明确表示，他目前不会打开支出水龙头。他拒绝了一位同僚有关进行大规模公共住房投资的呼吁，并在周末对一家报纸称：“我们在财政方面已经很有压力，我们没有巨大的回旋余地，但我们确实还有一些空间。”

预算计划的另一个焦点可能会放在推动英国偏低的生产率加速增长的方式上。鉴于英国对其在欧盟的主要出口市场的准入可能减少，生产率上升迟滞恐会变成更严重的问题。(完)