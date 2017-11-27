焦点：英国公布发展工业新策略 已获默克大笔投资

路透伦敦11月27日 - 英国政府周一发布发展工业新策略，旨在干预主要行业以解决生产率疲弱的问题，并支持企业应对退欧引起的任何新问题。

2017年11月15日，英国伦敦，首相特丽莎·梅和财务大臣哈蒙德在唐宁街10号主持工业圆桌会议，与科技界领军人物举行会议。REUTERS/Toby Melville

首相特雷莎·梅1月时首次提出这一计划，采取政府干预的做法，挑战了前首相撒切尔(柴契尔/戴卓尔，Thatcher)所倡导的自由经济理念。

英国政府周一表示，在公布该策略前，已经获得美国制药大厂默克(MRK.N)的大笔投资。

生命科学是政府新策略的四大目标行业之一，此外还包括建筑、人工智能和自动化工业。

英国商务大臣克拉克表示，英国拥有一些全球一流的大学和研究机构，还有在先进制造、金融服务、生命科学与创造性行业等领域的领先企业。

“任何一种严肃的策略都应该致力于应对会阻碍我们发挥出自身潜力和优势的疲弱环节，而这正是这份工业策略所做的事情，”他说。

“英国过去的生产率表现还不够好，阻碍我们国力的增强。”

英国预算预测机构上周调降未来五年的增长预估，基本上归因于生产率预期降低。自金融危机以来，生产率表现不佳一直是英国经济的弱点。

克拉克称，新工业策略将加强基础设施和改善商业环境，以期提高生产率。

MSD表示，将于2020年前在伦敦建立并开放一座最先进的生命科学发现研究所，侧重于早期生命科学发现与企业家创新。

“在伦敦的新址将使我们发扬引以为傲的创新传统，成为生机勃勃且迅速成长的伦敦生命科学界的重要参与者，同时在欧洲生命科学生态系统内提供更多合作机会，”MSD Research Laboratories总裁Roger M. Perlmutter表示。

MSD表示，计划新设150个研究岗位，正在评估伦敦地区的选址。

对英国生命科学行业的支持受到政府欢迎。上周有消息称，等2019年3月英国退欧时，欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)将从伦敦迁往阿姆斯特丹。

英国退欧仍然是英国企业和在英国开展业务的跨国企业的最大担忧。

但英国与欧盟的谈判进展缓慢，英国政府能做的只是重申寻求尽快达成过渡协议的计划。(完)