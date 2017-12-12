焦点：英国11月通胀率升至近六年高位3.1% 油价涨势加剧PPI压力

路透伦敦12月12日 - 英国11月通胀率意外升至近六年高位，家庭财务遭遇更大压力。

2017年8月24日，英国伦敦，图为Green & Black's巧克力。REUTERS/Neil Hall

英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升3.1%，受航空费率、电玩、及巧克力价格推升；英国去年退欧公投后的英镑贬值影响，反映在食品成本上。

11月通胀率高于10月时的3.0%，亦高于路透调查分析师平均预估的3.0%。

其他迹象亦显示，随着国际油价上升，制造业者面临物价压力再度抬头。

由于通胀率比英国央行2%目标高出1个百分点以上，央行总裁卡尼将必须致函财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)，解释英国央行将相应采取什么行动。

尽管英国经济今年已放缓，增长步伐落后于正在复苏的欧元区经济，但英国央行上月还是进行了10年来的首次升息。当时央行表示，通胀可能正在触顶，之后将在未来三年缓慢下滑，降至略高于2%的水平。

外界普遍预期英国央行周四将维持利率在0.5%不变，因其在等待显示薪资加速上涨的迹象。投资者主要将观察央行给出有关利率多快将会再次上调的信号。

尽管自英国退欧公投以来通胀率已经跳涨，但薪资增幅更为缓慢。定于周三将公布的薪资数据料显示，截至10月三个月包括奖金在内的薪资增速将加快，不过仍将会滞后通胀率。

英国通胀率已从2016年6月退欧公投时的仅0.5%大幅上升，至2012年3月来最高。

英国国家统计局周二称，上月推高通胀率的主力源自航空票价，虽票价降低但幅度要低于2016年11月。

11月零售物价指数(RPI)同比升幅小降至3.9%，仍对预算紧张的政府构成压力。

周二数据显示，受到近期油价上涨影响，工厂面临的价格压力上升。

原材料成本较上年同期上升7.3%，高于10月4.8%的升幅，处于路透所调查分析师预估区间的高端。这是投入物价同比升幅自8月以来首次上升，也是1月以来最大升幅。原材料多数为进口。

11月产出物价较上年同期上升3.0%，符合路透调查的预估，高于10月份2.8%的升幅

国家统计局也公布，英国10月份整体房价较上年同期上涨4.5%，9月份涨幅为4.8%。伦敦房价上涨2.1%，涨幅为3月以来最低。(完)