焦点：英国第三季GDP年增率上修 家庭支出同比增幅创2012年来最低

路透伦敦12月22日 - 英国民众在7-9月又苦撑过一段艰困时期，官方数据显示，家庭支出创下2012以来最小同比增幅。

2017年4月11日，英国伦敦，顾客在一家超市内购物。REUTERS/Neil Hall

英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，增幅符合路透调查的分析师预估值。随着英国退欧日期逼近，数据表现凸显出英国经济所面临的困境。

统计局称，第三季GDP较上年同期升幅则从之前的成长1.5%修正为成长1.7%，但增幅主要反映了去年初数据的变动。

数据显示，第三季家庭支出能力下降，迫使他们动用储蓄。

今年英国经济成长比欧洲其他主要经济体更慢，因通胀上升令消费者受到冲击；通胀上涨主要是因去年英国退欧公投后英镑汇率下跌所致。

英国薪资增幅低于通胀率，令许多家庭雪上加霜。

周五的数据显示，英国第三季经通胀调整后的家庭可支配收入增加0.2%，增幅小于第二季的2.3%，但比今年第一季的下降要好。

第三季的家庭储蓄率从第二季的5.6%降至5.2%，但高于第一季的3.7%。

家庭支出按年增长1.0%，为2012年初以来的最小增幅。

英国统计局称，普通家庭连续四个季度为净借方，为1987年开始记录该数据以来首次。

ONS称，英国占据主导的服务业继9月零增长后，10月按月增长0.2%，这是英国经济第四季开局情况的一方面体现。

截至10月三个月的同比增幅为1.3%，为四年最低水平。

与消费者一样，企业的态度也转向谨慎，因退欧对企业出口造成的影响、以及企业能否雇佣到技术工人等方面，都存在不确定性。

企业投资当季增长0.5%，同比增长1.7%。这表明第三季企业投资较前次数据略有上升，但仍低于近年水平。

英国去年经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例达到创纪录的5.8%，第三季时则为4.5%，低于第二季的5.1%。

实质赤字数额则为228亿英镑，路透调查分析师的预估则为212亿英镑。

多数分析师预期赤字将收窄，因英镑贬值将提振出口，降低英国持有海外投资回报与海外持有英国投资回报之间的失衡。

不过英国的预算预测人士上月表示，他们预期赤字将维持在高点。(完)