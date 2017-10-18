焦点：特雷莎·梅赴欧盟峰会游说 但欧盟领导人料不为所动

路透里卢森堡/布鲁塞尔10月17日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将在布鲁塞尔对欧盟领导人进行游说，试图打破英国退欧谈判的僵局；英退谈判目前陷于停滞，致使英国未来的贸易地位前途未卜。

2017年10月2日，曼彻斯特，英国首相特雷莎·梅参加保守党会议。REUTERS/Phil Noble

但欧盟官员预计，在周五欧盟27国领导人就谈判进展作出决议之前，双方的谈判立场都不会有所改变；预计欧盟领导人到时会表示，英国必须提高其对退欧条款的出价，否则不会商讨贸易问题。

“我们预计在当前阶段，从现在起到欧洲理事会作出决定之前，都不会出现任何新动议，”一名欧盟官员说道，他称特雷莎·梅要求在欧盟峰会上发言。

其他人都不会与特雷莎·梅磋商，但会在周五她离开布鲁塞尔后就英退进行讨论。

他们计划拒绝其立即开始就未来贸易关系展开谈判的要求，并做手势承认特雷莎·梅上个月在佛罗伦斯的演说中有做出让步。特雷莎·梅在该演说中告诉欧盟官员将准备就过渡期展开谈判。

在英国脱欧事务大臣戴维斯四个月来的脱欧谈判在上周陷入僵局后，特雷莎·梅亲自上阵，周一在布鲁塞尔与欧盟执委会主席容克及欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)共进晚餐。

但她离开时只带着“加速”进程的共同誓言。

这里有个玄机：欧盟将不会讨论未来关系，除非英国同意支付数以百亿欧元计的脱欧分手费。而特雷莎·梅表示，只有在未来关系更加明朗的情况下，才有可能谈分手费。

“这让双方加快脚步，”巴尼尔对记者表示。“一步接着一步...我们还没完成第一步。”

特雷莎·梅的发言人称，她在晚餐期间兴致不错，临走时还在门口与容克拥抱。但他补充称：“要消除英国退欧对财经方面的影响...只能在解决所有问题的大框架内进行。”

**与默克尔和马克龙接触**

特雷莎·梅与德国总理默克尔和法国总统马克龙的通话也没有任何成果。德国与法国外交官员本月展现强硬立场，力图限制巴尼尔先前所提议的进行过渡准备的范围。

熟悉情况的消息人士周日和周一称，特雷莎·梅再次表达了英国谈判代表上周的抱怨。英国谈判代表认为，特雷莎·梅在弗洛伦萨发表演讲、表示将“信守英国的承诺”，欧盟方面对此应给予更为慷慨的回应。

官员称，马克龙和默克尔很清楚，他们只能通过巴尼尔参与谈判。

他们坚称，英国必须首先解决现有问题，即便英国与欧盟的企业界传出越来越大的呼声，希望最晚在明年初以前局面能变得更加清晰，以便他们规划2019年3月英国退欧之后的投资。

欧盟领导人计划在特雷莎·梅周五离开后发表声明，称其希望能在12月举行的下次峰会上达成协议，之后一切都能顺利推进。(完)