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焦点：英国薪资涨幅虽再度落后通胀 但无碍英国央行升息预期
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2017年10月18日 / 上午9点19分 / 4 天内

焦点：英国薪资涨幅虽再度落后通胀 但无碍英国央行升息预期

1 分钟阅读

路透伦敦10月18日 - 官方公布的数据显示，英国薪资涨幅再度落后于通胀，但相关数据可能巩固投资人对于英国央行很快将进行10年来首度升息的预期。

资料图片：2017年4月11日，伦敦，顾客在一家超市里挑选商品。REUTERS/Neil Hall

数据同时显示，6月至8月间的失业率持平于42年低点4.3%，这也是英国央行认为薪资可能很快会加速上涨的原因之一。

尽管英国经济今年放缓，但外界普遍预期英国央行将在11月2日的下次会议上将指标利率从历史低点0.25%提高至0.50%。

英国央行已经表示，预期不久后薪资将加速上升，因失业率低于4.5%的水准，英国央行认为失业率低于该水准将引发通胀压力。英国央行也认为，英国退欧将使国内物价升幅加大。

英国国家统计局(ONS)周三表示，截至8月的三个月，包括奖金在内的员工总收入同比增长2.2%，截至7月的三个月增幅亦微幅上修至成长2.2%。

参与路透调查的分析师此前预计薪资成长2.1%。

不包括奖金在内，薪资成长2.1%，略高于路透调查分析师预计的增长2.0%。

薪资一直稳定落后于通胀形势；9月英国通胀率触及3%，为逾五年来最高水平。

仅8月一个月，总体薪资增幅加快至2.2%，而7月为下滑至1.7%。

家庭消费力的减弱不仅仅令英国央行头疼。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)承诺要帮助英国家庭，已提议对电力价格设限以缓解民众家庭财务的紧张。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)11月公布预算计划时，面临着要祭出更多措施的压力。鉴于英国公共财政仍疲弱的状况，哈蒙德几乎没有出错的余地。

截止8月三个月就业人数增加94,000人，约是截止7月三个月增幅的一半，不过仍算是相对强劲的增长幅度。

英国统计局称，就业率为75.1%，略低于前值，不过仍要高于多数其他发达国家。(完)

编译 张明钧/于春红/孙茉莉; 审校 汪红英/艾茂林/李春喜

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