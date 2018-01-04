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焦点：投资者无视美国汽车销量下滑前景敲进汽车股 看好皮卡及SUV
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January 4, 2018 / 1:25 AM / a day ago

焦点：投资者无视美国汽车销量下滑前景敲进汽车股 看好皮卡及SUV

2 分钟阅读

路透底特律1月3日 - 主要汽车制造商周三多数公布12月美国汽车销量下降，并预测2018年整体销量将下滑；但投资者仍买进汽车类股，看好高利润率的皮卡及运动型车(运动休旅车，SUV)将协助汽车业者渡过难关。

资料图片：2017年1月，美国底特律，福特在北美国际车展展出的2018款F-150 "King Ranch"皮卡车。REUTERS Rebecca Cook

12月销售数据优于分析师预期，进而拉抬通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)及菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)等公司股价。根据追踪行业销售情况的Autodata Corp，美国12月轿车及轻型卡车经季节调整的销量年率降至1,790万辆，2016年12月则为1,820万辆。

路透对分析师所做调查显示，12月经季节调整的汽车销量年率料为1,750万辆。

投资者乐见通用汽车消化未售出的汽车库存，12月底时待售汽车供应量降至可售63天，超越约70天的库存消化目标。未售出库存曾是汽车行业在2017年的一大疑虑。

但通用预计，2018年汽车业新车销量将不到1,700万辆。根据Autodata，2017年全年汽车销量为1,723万辆，比2016年创下的纪录高点1,755万辆减少近2%。

2018年车企面临的挑战包括，消费者的偏好持续从轿车转向更为赚钱的皮卡和SUV，以及数以百万辆比新车便宜的几乎全新的退租车辆流入市场。

汽车厂商仍在评估利率上升和国会上月通过的税改法案的潜在影响。

Cox Automotive首席分析师Charlie Chesbrough表示，该集团预计美国2018年汽车销售年率达到1,670万辆，并且利率升高是汽车业今年面对的挑战之一，因这导致汽车贷款每月还款额增加。

“对消费者而言，那可是真金白银，”Chesbrough在电话会议中称。

福特汽车的首席分析师Emily Kolinski Morris则表示，利率是“不利因素，但影响很小”。不过她补充说，减税应该“净利好”汽车业。

奥迪(NSUG.DE)美国地区主管Scott Keogh说，减税虽有利于豪华车消费者，但针对地方和州税负减免的联邦新限制规定，可能会损及美国最大的两个豪华车市场--纽约和洛杉矶的销量。

业界对打折优惠也仍感到忧心。一旦折扣幅度在汽车标价的10%以上，就有可能损及车子的转售价值，反过来给新车销售带来压力。汽车业研究谘询机构J.D. Power and LMC去年12月时估算，过去18个月折扣幅度有17次超过10%。

谘询机构AlixPartners LLP旗下汽车和行业咨询全球联席主管Mark Wakefield说，目前为止，极高的折扣尚未挫伤车企太多元气，但价格纪律确实是未来的一个关注点。AlixPartners预计，2018年美国汽车销量将降至1,660万辆。

通用汽车公布12月销量下滑3.3%，因卖给政府机构和汽车租赁公司的低利润款汽车销量减少。通用汽车的零售销量增长1.8%。

    该公司称2017年平均交易价格为35,400美元，高于31,600美元的行业均值。

    美国第二大汽车厂商福特汽车公布12月销售增加0.9%，这是受到大宗客户销售(fleet sales)跳增17%的提振。福特表示，其汽车零售销售减少4%。

    通用汽车股价收高2.4%。福特汽车升0.8%。

    菲亚特克莱斯勒销售下降11%，其中零售销售下降3%。大宗客户销售锐减42%，不过与过去一年公司降低这类低利润销售的策略基本相符。

    丰田汽车(7203.T)称12月销售减少8.3%，各类销售均下降。

    本田汽车(7267.T)的12月销售下降7%，主要是乘用车销售减少。

    日产汽车(7201.T)公布销售减少9.5%。(完)

    编译 龚芳/王兴亚/李婷仪/张若琪 审校 张涛/王丽鑫/许娜/张荻

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