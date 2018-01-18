焦点：美国银行公布季度获利几近腰斩 但强调税改影响短空长多

路透1月17日 - 美国银行(BAC.N)公布季度获利受税务相关费用影响几近腰斩，但其高管保证美国新税制终将令股东受益。

美国总统特朗普去年底签署的税改法案，大幅侵蚀了华尔街本季获利。银行需要为海外获利提列一次性费用，而且企业税率调降也减少了他们的税收利益。

如果撇开税改影响，该银行获利其实优于分析师预估。美国银行去年底就宣布了税改的潜在影响。

美国银行股价周三收跌0.2%至31.18美元；过去三个月则是劲升近16%，领涨因税改预期而普遍上扬的银行类股。

投资者预期减税收益将帮助其提高股息和增加股票回购。投资者也期待税改的连锁效应，例如导致更多的借贷、市场交易与并购交易等活动，从而提升该银行的获利。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示，减税收益的一部份将用于技术投资，但大部分会返还给投资者。

“大多数的好处将落在获利上，会用来返还给股东，”他说。

该行预料今年其实际税率为20%左右，比2017年低九个百分点。

这家按资产计的美国第二大银行提列了29亿美元与税改相关的费用，拖累其净利降至23.7亿美元。

不计这笔费用，美国银行获利53亿美元，或每股盈余0.47美元。根据汤森路透I/B/E/S，不计税费及其它项目，美国银行每股盈余0.48美元，超过分析师预测的每股盈余0.44美元。

美国银行的估值低于部分竞争对手，季度股东权益报酬率(ROE)为7.8%，低于第三季末时的8.1%和理论上的资本成本10%。

**风险定义**

被金融危机引发的诉讼及处罚困扰多年后，美国银行在莫尼汉数年来削减成本并致力于扩张业务的努力带动下，建立了更加稳定的基础。

美国银行拥有大量存款和对利率敏感的抵押支持债券，这使其尤其容易从利率上升中受益。受美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2017年三次升息提振，该行的净利息收入增加逾11%至114.6亿美元。

该行四块业务中有三块业务的营收增加，推动整体营收增加约2%至206.9亿美元。非利息支出下降1%。

美国银行的交易营收较上年同期下降，当时投资者在美国大选前后积极调整头寸。该银行债券交易营收减少13%，但降幅低于摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)。

美国银行的季度业绩还受一项2.92亿美元的支出拖累，据一位熟悉情况的消息人士说，这与陷入困境的南非家具零售商Steinhoff International (SNHJ.J)有关。

该公司的困境蔓延到华尔街，花旗集团和摩根大通也分别计入了1.3亿和1.43亿美元的亏损，未来几周欧洲银行业者开始公布业绩时可能还会曝出更多亏损。

“我们对我们所承担的风险感到非常安心。有时有些事不按你想要的方式呈现，这就是风险的定义，”莫尼汉说。(完)