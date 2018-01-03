（重发）焦点：美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金

（重发以修改小标题下第一段错字，为“佐证”，非“作证”）

资料图片：2016年11月，蚂蚁金服在香港活动现场展示的企业标识。REUTERS/Bobby Yip

路透1月2日 - 蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)(MGI.O)周二表示，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。

这宗价值12亿美元的交易破裂，对于阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云是一个打击，他与其他阿里巴巴高管拥有蚂蚁金服。由于在中国面临来自腾讯控股(0700.HK)旗下微信支付平台的激烈竞争，他正在寻求向其他地区扩张蚂蚁金服的业务。

马云是中国公民，经常与共产党最高层的领导人一起出现。马云在一年前的一次会晤中曾向美国总统特朗普承诺，将在美国创造100万个就业机会。

速汇金股价盘后下挫8.5%，报12.06美元。

据了解秘密讨论情况的消息人士，在遭到CFIUS否决之后，蚂蚁金服与速汇金决定终止合并交易。CFIUS予以否决，是为了减轻对于可用于识别美国公民身份的数据的安全性担忧。

“尽管我们尽了最大努力配合美国政府，但现在情况已相当明确，CFIUS将不会批准这项合并，”速汇金执行长Alex Holmes在声明中称。

CFIUS的标准审查流程需要75天，为了打消其担忧，蚂蚁金服与速汇金已经走了三遍审查流程。消息人士表示，这两家公司提出的额外安全措施与协议未能消除CFIUS的担忧。

美国财政部表示，相关法律禁止披露提交给CFIUS的信息，对速汇金并购交易不予置评。

目前特朗普试图向中国施压，以促使其帮助解决朝鲜核问题，并在贸易和汇率问题上让步。在这种背景下，美国政府加强了对于中资企业收购美国企业的管控。

此前已有多项中资企业收购美国公司的交易未能获得CFIUS的批准。其中包括，中国支持的私募股权公司Canyon Bridge Capital Partners LLC以13亿美元收购美国芯片厂商莱迪思半导体(LSCC.O)，以及中国私募股权公司东方弘泰以14亿美元收购美国移动营销平台AppLovin。

中国泛海控股集团(0715.HK)与美国保险商Genworth Financial(GNW.N)在去年11月决定，将泛海控股计划27亿美元收购Genworth Financial交易的最后期限延至今年4月1日。

**金融服务协议**

蚂蚁金服收购速汇金的交易失败也提供了最新佐证，显示CFIUS对网络安全和个人资料完整性的关注促使其对传统上不涉及国家安全领域的交易进行阻挠，譬如金融服务业。

目前还有几宗中资企业在美国进行的金融服务交易尚待CFIUS批准，包括海航集团从前白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)手中收购对冲基金投资者SkyBridge Capital。

Skybridge和海航并未立即回复置评请求。

速汇金总部位于美国达拉斯，在全球200多个国家拥有近35万个网点。蚂蚁金服考虑收购速汇金，与其说是看重它的美国业务，倒不如说是为了在中国以外的新兴市场进行扩张。

蚂蚁金服和速汇金表示，双方现在将寻找并制定计划，在中国、印度、菲律宾及其他亚洲市场和美国的汇款业务和数字支付方面进行合作。其中一位消息人士称，相关合作将以商业协议的方式进行。

蚂蚁金服与速汇金达成的协议若不涉及交易，就不必接受CFIUS的审查。

包括共和党参议员Pat Roberts和Jerry Moran在内的部分美国议员曾致信美国财长努钦(Steven Mnuchin)，表达了对于蚂蚁金服收购速汇金可能对国家安全构成威胁的担忧，称包括军事人员在内的美国公民信息可能遭泄露。努钦兼任CFIUS主席。

蚂蚁金服曾表示，速汇金的数据基础结构将留在美国，将对个人信息加密或存储在美国境内的安全设备中。蚂蚁金服还指出一些现有的美国监管规定也要求进行此类保护。

CFIUS之前曾经在2016年批准蚂蚁金服收购总部设在堪萨斯城的EyeVerify，后者设计研发了一项移动人眼识别技术。

“此刻更有可能发生的情况是，速汇金将售予另一家公司，而过去曾表示过有意收购速汇金的一家公司就是Euronet，”D.A. Davidson & Co股票分析师Gil Luria说道。

4月时，蚂蚁金服将收购速汇金的报价上调至现金每股18美元，在与美国公司Euronet Worldwide(EEFT.O)的竞购战中胜出；Euronet对速汇金发提出了主动报价，并公开对美国议员展开游说，称蚂蚁金服的收购提议对国家安全构成威胁。

“Euronet仍然认为，Euronet和速汇金的结合在商业上完全可行。然而，自Euronet提出报价以来，速汇金披露了重大进展，但那时Euronet尚未进行任何业务评估。尽管我们仍然认为与速汇金的交易可行，但不保证会提出任何报价或最终达成任何交易，”Euronet在声明中称。

蚂蚁金服称，其还为交易破裂向速汇金支付了3,000万美元的分手费。(完)