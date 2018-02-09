焦点：美国较长债收益率逼近3%关口 亚洲市场惴惴不安

路透新加坡2月9日 - 如果说本周全球股市暴跌是个指引，那么亚洲泡沫浮动的债市和股市就有理由对美国长期债券收益率稳步上升的走势感到不安了。美债收益率上升可推高全球融资成本，并促使资本撤出该地区。

对美国通胀上升的担忧导致过去的一周全球股市大跌，致亚洲股市缩水7%，全球经济增长强劲、美元疲软以及企业获利增加这些利多因素仍不敌这种重压。

相比之下，债市和汇市没受到什么影响，因为他们经历了2015年以来美国联邦储备委员会(美联储/FED)缓慢的升息步伐，而且最近欧洲和日本等多位央行官员都提到要缩减刺激。

美元的长期收益迄今也保持在低位，对于那些向高收益新兴市场投入数以十亿计美元资金的投资者而言，这抑制了他们的融资成本。

但美国10年期公债收益率正逼近3%，分析师称，当前经济强劲而通胀低迷的“金发女孩(Goldilocks)”经济形势将让位于对经济增长触顶、通胀上升和政策收紧加快步伐的担忧。

“我们的‘金发女孩’概念是围绕美债收益率相当温和地上升而展开的，”法国巴黎银行资产管理的资深投资策略师Daniel Morris说。“10年期公债收益率升至3%左右就算不上温和了。它会颠覆我们的这一观点。”

10年期美国公债收益率在2017年多数时间内下滑，即便美元短期拆借利率攀升也不为所动。美元短期拆借利率上周突破2.8%，为三年首次，自去年11月以来已上涨50个基点。

Morris称，投资者将10年期公债收益率达到3%，视为美国通胀加速的情形；在这种情况下美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不得不加快升息，全球市场也将出现震荡。

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美元指数在连续13个月缓慢走跌后，于本月回稳，也令形势变得更加错综复杂。美元走软令外资更有理由投资于不断升值的亚洲货币。

“新兴市场对美国收益率曲线长端比对短端敏感多了，”汇丰常务总监兼经济研究亚太区联席主管范力民称。

范力民称，这主要是因为10年前全球金融危机以来流入亚洲的多数资金为中长期资金，其融资成本基于长期收益率，而非投资者借助短期杠杆所筹集。

“因此，如果10年期美债收益率在2.3%，在印尼投资就仍有意义；但如果达到3.3%，那可能就得对新兴市场投资进行重新定价。”

**并非又一场削减恐慌**

2017年，印尼、马来西亚、韩国、泰国和印度这五个债券市场获得的净资金流入约为490亿美元，而流入亚洲七大新兴股市的资金还不到这个数字的一半。

迄今为止，这些债券市场没有出现本国当局进行任何重大货币收紧行动的预期，因此他们大多数与美债收益率没有太大的关联。就连在亚洲发行的美元计价债券的收益率也因为亚洲与美国债券利差收窄而受到抑制。

美债收益率上升时，一些市场的投资者所受影响会较小，比如印尼和印度，目前这两个市场10年期公债的收益率分别在6.4%和7.5%左右。比较危险的是那些10年期公债收益率和美债约莫相同的市场，譬如韩国和泰国。

Robeco Institutional资产管理公司新加坡主管Maurice Meijers表示，随着美债收益率的上升，新兴市场投资者将不得不好好想想，通胀上升造成的损失能否弥补？值不值得承担更大的风险？

“许多市场人士在追求收益时并没有考虑其中的风险。一旦美债收益率大幅上升，将带来信心方面的打击，”Meijers说。

很多基金经理人认为，美债收益率若能缓慢走高，或许对新兴市场冲击较小，至少要远远好于2013年削减恐慌(taper tantrum)时的动荡。

不过，他们担心投资者会掉以轻心。

法国兴业银行资产配置主管Alain Bokobza表示，投资者应该“为经济成长的金发女孩时代告终做好准备...10年期美债收益率处在2.9-3.0%的水平，全球和新兴市场将开始感到真正的担心，”他认为这是一个门槛，一旦超过，对美国经济不稳的担忧可能导致美国债市遭遇突袭，并使人严重质疑美国经济能否在不引发通胀的前提下持续成长。