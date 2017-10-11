焦点：美国商界忧心NAFTA气数将尽 墨西哥外长对后果提出警告

路透墨西哥城/华盛顿10月10日 - 美国最具影响力的商业游说团体周二指控，特朗普政府正在制造破坏北美自由贸易协定(NAFTA)的“毒药丸提案”；墨西哥外长则表示，这项区域贸易协定的终止将损及双边合作。

对于NAFTA这项具有23年历史的协定的重新协商过程，已演变得愈加激烈。墨西哥指控特朗普以平衡贸易为目标的提案引发“保护主义战争”。

墨西哥外长Luis Videgaray周二表示，倘若NAFTA画下句点，将成为美墨关系的转折点，并影响双方在其他领域的合作。

墨西哥为美国在打击毒品走私、遏制美国南部边境非法移民方面的重要合作伙伴。

此前特朗普再次警告称，他想废除该协定。

墨西哥披索兑美元周二连续五个交易日走软，并触及6月初以来的最低水位。

翻修NAFTA的第四轮谈判将于周三起在华盛顿举行，墨西哥两名消息人士称，本轮谈判已延长两天，将进行到10月17日。

特朗普的强硬立场在谈判开始前似乎并未得到广泛支持，许多美国企业和农民纷纷表示支持现有协定。

美国商会会长暨执行长Thomas Donohue在墨西哥城的讲话中，列出多项美方的提议，称这些提议将破坏每年规模达1万亿美元的三边贸易，其中包括强制进行定期谈判的“日落条款”。

他的评论是该商会不到一周内第二度表态强力反对特朗普政府的NAFTA立场。该商会一再重申这项贸易协议对美国农业和制造业等行业至关重要。

墨西哥汽车制造商表示，过多的当地成分要求将对行业竞争力造成损害。

“这个影响可能与其本来想达成的效果背道而驰：美国行业将从亚洲找寻更多投入材料，反而较少从美国找。没错--这个提议事实上是把生意送到海外。”Donohue说。

他也抨击白宫把重点放在降低美国贸易赤字一事。“这个焦点是错误的，而且不可能在不伤害经济的情况下做到。”

该商会周二致函白宫，该信函有超过300个美国企业组织签名支持NAFTA。(完)