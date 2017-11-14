焦点：美国参议院就放松银行业监管规则达成初步协议

路透华盛顿11月13日 - 一个由美国共和党和民主党参议员组成的两党小组周一表示，已经达成初步协议，放松一些旨在保护消费者的银行业准则，这是朝着撤除2008年金融危机后实施的监管规则迈出重大一步。

资料图片：2013年10月，华盛顿，美国国会大厦外景。REUTERS/Jonathan Ernst

该议案将放松对BB&T(BBT.N)、SunTrust Banks(STI.N)和美国运通(AXP.N)等资产不到2,500亿美元的银行的监管。此举将削减成本并引发一波并购活动，进而重塑美国国内银行业格局。

美国众议院已经通过修改多德-弗兰克法案的议案，但参议院也需要达成一致，国会才能批准放松银行业监管规则。

业内关于达成最终协议的预期之前转淡，因为参议院共和党人需要八位民主党人的支持，才能通过改革监管规则的议案。参议院的提案有九位民主党参议员参与，意味着该提案可能获得通过。与众议院原提案相比，参议院提案涉及的范围更加有限。

参议院银行业委员会主席Mike Crapo与温和派民主党参议员达成了该协议，这些民主党人包括Joe Donnelly、Heidi Heitkamp、Jon Tester及Mark Warner。在该委员会资深民主党参议员Sherrod Brown上周退出谈判后，这些人与Crapo进行了协商。

“这个两党达成共识的提案将明显改善我们的金融监管框架，通过精简监管来推动经济成长，尤其是对较小规模的金融机构和社区银行，”Crapo在声明中称。

全美金融改革联盟(Americans for Financial Reform)等消费者权益组织，以及参议员沃伦在内的一些民主党重量级人物对提案表示强烈反对，他们认为这会增加系统面临的风险，有可能伤害消费者。

KBW地区性银行指数.KRX收高1.29%。

**上调门槛**

两党讨论的核心是认定“系统重要性金融机构”(SIFI)的资产门槛，此类金融机构将面临更加严格的监管，包括更高的资本缓冲要求。

根据政府金融研究办公室的分析，上述认定门槛最初为500亿美元，但周一的法案将其上调至2,500亿美元，将使超过12家银行免于更严格监管。

一旦该法案得到实施，资产规模在500亿-1,000亿美元的银行将免受更严格监管，资产规模在1,000亿-2,500亿美元的银行将在18个月后免受更严格监管。

上调门槛不仅可以降低很多银行的成本，也将使资产规模略低于500亿美元的银行开展交易并扩大资产负债规模，而不必担心会受到更严格监管的束缚。(完)