焦点：美国两党国会领袖达成两年期预算协议 若获准将扩大赤字

路透华盛顿2月7日 - 美国国会两党领袖周三罕见地放下分歧，达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵；但此举也将扩大联邦赤字。

参众两院的共和党与民主党领袖宣布达成了这份协议。该协议将提高国防拨款和一些国内支出的上限，并将推迟对联邦举债上限的审议。

鉴于美国总统特朗普的减税计划已于12月获得国会批准，新一轮的支出将进一步扩大预算赤字，并可能面临众议院民主党人以及共和党财政鹰派人士的反弹。

新预算计划还需要在共和党掌控的参众两院过关，然后才能呈送总统签署成为法律。

众议院民主党人已警告称，他们不会支持该协议，除非众议院议长、共和党人莱恩(Paul Ryan)承诺将另外就移民政策立法。

该预算协议中也增加了国防支出，应可使特朗普兑现扩建军力的竞选承诺。

白宫表示，这项协议还包括将政府举债上限延长至2019年3月。财政部曾警告，如果国会没有延长政府举债授权的期限，政府在下个月的上半月就无法再进行借款，恐怕将面临史无前例的债务违约。

参议院领袖说，这项预算协议也为灾难救助、基础建设以及处理鸦片类药物滥用的计划提供资金。

**赤字增加**

白宫立法事务主管Marc Short说，这项协议增加的支出“仅仅不到”3,000亿美元。

但一位高阶国会助理说，任何减支举措或者新增税收都不足以弥补这样的预算增加规模，也就是说联邦赤字势将上升。

“尽管债务水准处于纪录高位而且赤字逼近万亿美元，但很显然地，如今国会已经不再顾虑他们的所作所为对国家财政健康的影响，”一个呼吁长期修补政府债务问题的组织--尽责联邦预算委员会的总裁Maya MacGuineas说道。

除了预算协议，国会议员还在努力于周四前达成协议，以避免政府关门，并继续向政府拨款直到3月23日。若这一努力失败，美国政府将遭遇今年来的第二次停摆。

在金融市场，指标10年期公债收益率(殖利率)受预算协议消息的提振上扬，因市场预期经济将加速增长，而且公债供应量可能加大。

一位了解该协议内容的国会消息人士称，协议将增加非国防支出1,310亿美元，其中包括200亿美元的基建支出。消息人士补充称，协议还把向儿童健康保险计划(CHIP)拨款的年限从目前的六年延长到10年。

移民问题可能再度成为争论焦点。众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)曾帮助展开两党间就该协议的协商，但她表示，除非莱恩承诺将推进立法以保护几十万名“追梦人”，否则她将反对该协议。

共和党人希望把支出和移民问题分开讨论。特朗普周二威胁推翻预算谈判，称如果国会不能就修订移民法达成一致，他欢迎政府关门。特朗普认为，修改移民法将阻止罪犯进入美国。(完)