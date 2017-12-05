焦点：美国工厂订单下滑幅度低于预期 企业支出强劲

路透华盛顿12月4日 - 美国制造商品新订单10月降幅低于预期，核心资本财订单则大幅上修，预示制造业持续强劲，应能提振经济。

资料图片：2016年11月，美国密歇根州Orion Township，通用汽车雪佛兰Bolt EV生产线。REUTERS/Joe White

商务部周一称，10月工厂订单下滑0.1%，民用和军用飞机需求均下降，9月上修至跃增1.7%。

“这些数据仍然符合制造业活动上升和企业资本支出加快的情况，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

分析师此前预计10月工厂订单下降0.4%。9月前值为增长1.4%。

10月扣除飞机的非国防资本财订单修正为增加0.3%，上月公布的前值为减少0.5%。该数据被视为衡量企业支出计划的指标。

这些所谓的核心资本财订单在9月激增2.3%。10月核心资本财出货量由之前公布的上升0.4%修正为增长1.1%，该数据在国内生产总值(GDP)报告中用于计算企业设备支出。

9月核心资本财出货量增加1.3%。10月数据上修促使预测公司Macroeconomic Advisers将第四季度GDP环比年率增幅预估调高0.2个百分点至2.7%。

巴克莱的经济分析师则将预估从2.4%提高至2.5%。第三季度经济增长幅度为3.3%。

**上行风险**

“订单修正数据，让本就预估第四季可达到两位数的设备支出增幅面临进一步的上行风险，修正后的订单数据显示未来数月并没有资本支出放缓的迹象，”摩根大通分析师Jesse Edgerton说。

企业今年设备支出强劲增长，因为企业预期特朗普政府将出台大幅减税政策。美国国会共和党议员已经通过了整体减税方案，包括将企业所得税率从35%大幅降至20%。

美元指数在该数据和财政刺激政策预期的推动下上扬，美国公债价格则下滑。美股多数走升。

企业第三季设备支出增幅为三年来最大，帮助支撑制造业表现。美元贬值也为该行业提供支持。

美元贸易加权汇率今年迄今已下跌7%。制造业活动也受到企业补充库存以及全球需求转强的推动，帮助抵消了矿产勘探、油井和其他有关支出放慢的影响。

10月机械订单增加1.9%，9月为增加0.8%。采矿、油田与气田机械订单减少1.4%，9月时则大增20.2%。

运输设备订单下滑4.2%，其中民用飞机订单骤降18.5%，军用飞机订单减少7.6%。9月运输设备订单增加4.7%。

汽车订单增长1.3%，9月为持平。

工厂10月未售出商品库存增加0.2%，整体出货增长0.6%。库存出货比持平于1.37。(完)